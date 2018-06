Lægehelikopter bliver i Skive indtil videre

THY-MORS: Nordvestjylland beholder sin akutlægehelikopter i Skive. Det ligger fast, efter at regeringen og Dansk Folkeparti fredag indgik en politisk aftale på Christiansborg, som også placerer landets fjerde og nye akuthelikopter i Saltum i det nordligste og dermed fjerneste hjørne af Jammerbugt Kommune set fra Morsø og Thisted Kommuner.

- De tre nuværende helikoptere bliver, hvor de er, i henholdsvis Skive, Billund og Ringsted. Der var jo et ønske om at flytte Skives helikopter til Herning, men her har politikerne og sundhedsministeren lyttet til de bekymringer, der har været fremført fra det nordvestjyske område, siger Torsten Schack Pedersen (V), lokalt valgt folketingsmedlem.

Det er dog muligvis ikke en permanent afgørelse. Herom står der i aftaleteksten:

"Aftalepartierne er desuden enige om at afvente erfaringerne med den fjerde akutlægehelikopter, herunder hvordan de fire helikoptere samlet set giver en god dækning af de områder af landet, hvor der er lang afstand til nærmeste traumecenter, før der tages stilling til en eventuel flytning af de nuværende helikopterbaser."