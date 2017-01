FRØSTRUP: Ved en menneskelig fejl i alarmsystemet betød et opkald 13. januar til alarmcentralen om en person, som krævede indsats fra lægehelikopteren, at helikopteren i første omgang fløj til et forkert husnummer på Gl. Aalborgvej.

- Det sker heldigvis meget sjældent, at der er en fejl af denne type, siger lederen af det præhospitale beredskab i Region Nordjylland, Jan Lindberg.

- Jeg har ikke oplevet det i de tre-fire år, vi har haft beredskabet med lægehelikopter.

Ambulance var nået frem

Han har gennemgået opkaldene og registreringerne i regionens system og har talt med lægen, som var med den dag. Forklaringen er, at der sker en fejl i alarmsystemet, så helikopteren sendes til en adresse på Bjerget ved Frøstrup, hvor den lander i nærheden.

Det går dog op for besætningen, at der er noget galt, og et nyt opkald fra piloten til alarmcentralen får dem på ret kurs.

Både paramediciner og ambulance var nået frem til patienten, så der var folk i gang med at tilse patienten.

- Jeg talte med piloten om det her, og han flyver flere steder i Danmark og har ikke oplevet det før, siger Jan Lindberg, der beklager meget, at det kunne ske.