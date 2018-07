Læger er opsagt for at behandle demonstranter i Nicaragua

Otte læger i Nicaragua siger, at de er blevet fyret, fordi de har overtrådt en ordre om ikke at behandle demonstranter, der kræver den nicaraguanske præsidents afgang.

Nyhedsbureauet AP har fået adgang til en række afskedsbreve underskrevet af direktøren på et offentligt hospital i byen Leon i det vestlige Nicaragua.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der i alt blevet fyret "dusinvis" af læger, sygeplejersker og teknisk personale fra hospitalet.

I afskedsbrevene er der ikke angivet nogen grund til opsigelserne.

Men ifølge Javier Pastora, der er blandt de opsagte læger, skyldes fyringen, at han og de øvrige læger "har behandlet sårede fra demonstrationerne eller på anden vis har støttet demonstrationerne, som kæmper for retfærdighed, frihed og et ægte demokrati".

- Vi er læger, ikke terrorister, siger Pastora, der har arbejdet i Nicaraguas sundhedsvæsen i 33 år.

Der har i ugevis været klager over, at demonstranter, der er imod regeringen, er blevet afvist fra offentlige sygehuse, skriver AP.

Men præsident Daniel Ortega og hans regering afviser, at der er blevet udstedt ordre om at afvise demonstranter.

- Det er løgn, at nogen er blevet nægtet behandling på hospitalerne, har præsidenten sagt i et interview på tv-stationen Fox News tidligere på ugen.

Hospitalsdirektøren, der har underskrevet opsigelserne, vil ikke stille op til interview om sagen.

De læger, der er blevet opsagt, arbejder inden for en række forskellige områder, heriblandt den eneste specialist i infektionssygdomme i byen.

Også kirurgen Aaron Delgade, som ifølge AP blev fyret midt i en operation for brystkræft.

- De lod mig ikke engang færdiggøre operationen, siger han.

- Alt dette skyldes, at vi for en måned siden behandlede sårede fra en massakre uden for hospitalet, hvor regeringens paramilitære styrker havde angrebet borgere, som forsøgte at barrikadere byen, siger han.

Demonstrationerne i landet brød i første omgang ud, da præsident Ortega midt i april indførte beskæringer af pensionen og sociale ydelser.

Men efter en række voldsomme angreb mod demonstranter, hvor mindst 448 er blevet dræbt og 2000 såret, kræver demonstranterne præsidentens afgang.

/ritzau/