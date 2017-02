HELE LANDET: Kan man som kvinde regne sig frem til, hvornår man har mulighed for at blive gravid, og hvornår man kan dyrke sex uden brug af svangerskabsforebyggende midler og undgå at blive gravid?

I teorien kan man, men i praksis kan man ikke. Det understreger Charlotte Wilken-Jensen, der er ledende overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Hvidovre Hospital.

For det er kun meget få kvinder, der har så regelmæssig en cyklus, at de har sikre perioder.

- Kvinden, der bor samme sted, sover lige mange timer hver nat, ikke taber sig eller tager synderligt på i vægt og som sover i samme seng hver eneste nat. Hun kan have sikre perioder, men det er ikke sikkert, hun har det, forklarer Charlotte Wilken-Jensen. Samtidig er det også begrænset, hvor mange kvinder, der lever et så standardiseret liv.

Derfor sætter både Charlotte Wilken-Jensen og formanden for Dansk Selskab For Obstetrik og Gynækologi, Thomas Larsen, store spørgsmålstegn ved de nye apps og computere, der er kommet på markedet, hvor kvinder skal bruge sikre perioder som prævention.

Usikre målinger

Fertilitets-app’en Natural Cycles er for nylig blevet godkendt til at være lige så effektiv, som p-piller er, når det kommer til forebyggelse af graviditeter. Natural Cycles er blot et af flere mærker, der er på markedet, og som flere kvinder vælger til for at undgå præventionsformer med hormoner - som for eksempel p-piller.

Fakta Fakta: Gynækologens præventionsråd - Du kan godt ”shoppe rundt” mellem forskellige præventionsformer uden store problemer. Bare fordi en slags prævention virker for din veninde, er det ikke ensbetydende med, at den virker for dig.

- Husk at hormonprævention ikke forebygger kønssygdomme. Dog er det bevist, at kvinder med hormonspiral har sværere ved at blive smittet med klamydia. Netop på grund af spiralen.

- Hvis du vælger at bruge sikre perioder og de maskiner og apps, der er kommet på markedet, så skal din temperatur tages på samme tidspunkt og samme sted, hvor rummets temperatur også er den samme hver eneste dag.

Kilde: Charlotte Wilken-Jensen, ledende overlæge på Gynækologisk-obstetrisk Afdeling på Amtssygehuset Roskilde

Men hverken Charlotte Wilken-Jensen eller Thomas Larsen er positivt stemt overfor de nye apps, der består i, at kvinden tager sin temperatur hver dag, så appen ud fra denne kan fastslå, hvornår kvinden har ægløsning og derfor har mulighed for at blive gravid.

Charlotte Wilken-Jensen er slet ikke i tvivl om, at det teoretisk er en rigtig god løsning, der burde virke lige så godt som en p-pille. Det er bare ikke sådan, det er i praksis, forklarer hun.

For problemet er, at kvindens temperatur kan påvirkes af mange ydre faktorer.

- Det er alt fra vind og vejr, til hvad du har spist, om du har været ude og løbe en tur, fået influenza eller er forkølet. Listen over ting, der kan påvirke din temperatur og gøre målingerne usikre er uendelig, siger Thomas Larsen og fortsætter:

- Det er gammel og kendt viden, at kvindens temperatur svinger omkring en ægløsning, og det kan også bruges om rettesnor, for de kvinder, der synes, det er tiltalende. Men jeg vil ikke sige, at sikre perioder er en sikker prævention.

Ifølge Charlotte Wilken-Jensen viser tal, at cirka 16 ud af 100 kvinder, der bruger temperaturmåling og sikre perioder, bliver gravide. Til sammenligning bliver 0,5 ud af 100 kvinder, der anvender spiral, gravide per år.

/ritzau/FOKUS