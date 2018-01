Tusindvis af læger protesterer over Styrelsen for Patientsikkerhed

INDLAND: Over 2.700 læger har fået nok af vagthundene i Styrelsen for Patientsikkerhed. I et åbent brev stiller de et klart mistillidsvotum til styrelsens fremfærd i en række aktuelle sager. Det skriver Information.

Styrelsen udviser en aggressiv skyldskultur rettet mod enkeltpersoner, og mangler helt fokus på de mere overordnede problemer i sundhedsvæsenet. Dens kontrolbesøg handler mere om petitesser end om reelle risikofaktorer, og dens øgede krav til dokumentation er helt ude af trit med virkeligheden på sygehusene, står der blandt andet i det åbne brev.

Initiativtageren til mistillidserklæringen, Kristian Rørbæk Madsen, der er overlæge på Odense Universitetshospitals intensivafdeling, forklarer protesten med, at styrelsen det seneste år er gået helt over gevind i forhold til politianmeldelser og kontrol af lægerne.

- Styrelsen går nu i sulet på almindelige læger, der bare passer deres arbejde. Vi læger ønsker os også en stærk styrelse, der sikrer patientsikkerheden og er handlekraftig over for de brodne kar, men problemet er, at man er gået alt for vidt og har indført en individuel bebrejdelseskultur, hvor vi ser politianmeldelser af læger, der har udfyldt en dødsattest fejlagtigt, siger Kristian Rørbæk Madsen til Information med henvisning til en anmeldelse af en klinikchef på Rigshospitalet, hvor en dreng døde af meningitis.

Også styrelsens ageren i Svendborg-sagen, hvor en højtstående embedsmand og direktøren i styrelsen gik ud og krævede en hårdere kendelse end landsrettens, er et eksempel på den nye aggressive og aktivistiske linje.

Det største problem med styrelsens kontrolregime er dog, at det risikerer at føre til en defensiv kultur hos lægerne, som man kender det fra USA, mener Kristian Rørbæk Madsen: "Kravene fra styrelsen risikerer at gå ud over patientsikkerheden, fordi deres fremfærd kan føre til, at den enkelte læge bliver nødt til at tænke på, hvordan vedkommende kan undgå selv at komme i fedtefadet, fremfor hvad der er bedst for patienten. Jeg kompromitterer f.eks. hver dag min egen retssikkerhed, fordi der ikke er tid til at leve op til alle kravene."

PLO retter også kritk mod kontrollen

Trine Jeppesen, der er medlem af bestyrelsen i Praktiserende Lægers Organisation, retter også kritik mod styrelsens nye kontrolregime. Hun mener ikke, at styrelsens mål er klart.

- Vil man gerne reducere antallet af indlæggelser med bivirkninger, utilsigtede dødsfald - hvad vil man egentlig til livs? Målet kan jo ikke bare være at straffe nogle flere. "Nu har vi puttet flere i fængsel," er jo ikke et succesmål, siger Trine Jeppesen.

Også de såkaldt risikobaserede tilsyn får kritik af lægerne for at være tidskrævende, belærende og handle om petitesser. Ifølge Trine Jeppesen har alle de 100 praktiserende læger, der har været udsat for tilsyn, fået en påtale og en henstilling fra styrelsen.

- Det er virkelig underligt, at man er i en situation, hvor samtlige læger har problemer med patientsikkerheden, siger hun.

Tidligere var det Sundhedsstyrelsen, der havde ansvar for tilsynet med sundhedsvæsenet, men efter en række sager og kritik af, at styrelsen ikke levede op til reglerne, har politikerne strammet reglerne og skabt den nye store Styrelsen for Patientsikkerhed. Den nye styrelsesdirektør, Anne-Marie Vangsted, beklager, at lægerne føler sig mistænkeliggjort.

- Det har aldrig været meningen, men vi er også blevet klogere, når vi er kommet ud og kan godt se, at der er brug for forandringer i nogle af rammerne for arbejdet i sundhedsvæsenet, for vi skal jo både sikre patientsikkerhed, ordentlige arbejdsvilkår og sikre, at reglerne på området er fulgt ordentlig med tiden, siger Anne-Marie Vangsted.

Styrelsen har i 2017 politianmeldt 12 læger for grov forsømmelighed. Det er seks gange så mange som i årene før. Hvordan sikrer det gode arbejdsvilkår?

- Det følger af den nye lovgivning, at vi skulle stramme op på det tidligere virke, derfor er sagsgangene lagt om, og det har betydet, at der er kommet flere politianmeldelser, siger Anne-Marie Vangsted.

Styrelsen har også lavet ca. 1.000 tilsyn det seneste år. Det svarer til cirka 10 pct. af alle de steder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling.

- Vi er nødt til at gå systematisk til værks, hvis vi skal afdække det generelle fejlniveau i sundhedssektoren, siger hun.

Når lægerne kritiserer tilsynene for at være tidskrævende og fokusere på petitesser frem for patientsikkerhed, beror det ifølge Anne-Marie Vangsted også på, at store dele af sundhedsvæsenet ikke er vant til tilsyn:

- Det er klart, at når vi skal lave tilsyn, hvor der ikke tidligere har været noget, så er det en belastning. Vi håber dog, at vi sammen kan løfte patientsikkerheden, derfor kommer vi også til at lægge læringsrapporter ud fra alle vores tilsyn, så alle kan lære af det, siger Anne-Marie Vangsted.

At den øgede kontrol kan føre til, at det går ud over patienterne, er ifølge Anne Marie Vangsted ikke tilsigtet:

- Det allervigtigste er behandlingen af patienterne. Det er jeg meget enig i. Vi ønsker os ikke en mere defensiv medicinsk verden, for det gavner ingen.