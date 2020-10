De praktiserende læger mangler influenzavacciner

KØBENHAVN:Den øgede efterspørgsel på influenzavaccinen i år har skabt forsinkelser på levering af vacciner til de praktiserende læger.

- Der er mangel på vacciner, siger Jørgen Skadborg, konstitueret formand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

- Vi må desværre udsætte eller aflyse vaccinationer af patienter, som havde en tid i forvejen, fordi vi ikke kan få leveret det, vi regnede med.

Jørgen Skadborg vurderer baseret på tilbagemeldinger fra mange læger, at der allerede nu er brugt den samme mængde vaccine, som de plejer at bruge hele sæsonen.

- Folk har virkelig været ivrige for at blive vaccineret i år.

Knaphed på influenzavacciner får også Danske Lægers Vaccinations Service til at sætte 300 virksomhedskunder på standby.

Det oplyser selskabet, der er landets største udbyder af vacciner.

- Det er virksomheder, der gerne vil have deres medarbejdere vaccineret, men hvor vi er nødt til at sætte nogle af dem på standby, siger medicinsk direktør og speciallæge Carsten Schade Larsen.

Meldingen kommer, efter at Sundhedsstyrelsen har henstillet til, at de tilgængelige vacciner forbeholdes de sårbare grupper, som personer over 65 år og personer med visse kritiske sygdomme.

Danske Lægers Vaccinations Service har siden 1. oktober vaccineret cirka 100.000 personer fra risikogrupperne.

Dertil kommer cirka 6000 personer uden for risikogrupperne, som hver har betalt 200 kroner for en vaccination.

Selskabet har også en række virksomhedskunder, der tilbyder medarbejderne at blive vaccineret.

Det er 300 af disse erhvervskunder, som nu får besked om at vente.

- Vi har cirka 80.000 doser af influenzavaccinen tilbage. Vi kan ikke levere dem tilbage (til Statens Serum Institut, red.), for det vil stride imod EU-reglerne på området, siger Carsten Schade Larsen.

Selskabet afventer derfor at høre fra myndighederne, hvor mange i risikogrupperne, der er blevet vaccineret.

- Det ville være rart at vide, hvor mange fra risikogrupperne, som myndighederne skønner er blevet vaccineret, siger Carsten Schade Larsen.

Apotekerforeningen har oplyst, at 380 apoteker på to uger har vaccineret omkring 120.000 personer mod influenza.

Det er, som hos de praktiserende læger, lige så mange som de plejer at vaccinere på en hel sæson.

Ni ud af ti personer hører til de sårbare grupper, har foreningen oplyst.

Apotekerforeningen har midlertidigt sat vaccination af andre end personer i risikogrupperne på pause.

/ritzau/