Læger uden Grænser: FN skal sætte handling bag ordene

FN skal til at handle, for der er desperat brug for en våbenhvile i det østlige Ghouta, som er en forstad til den syriske hovedstad, Damaskus.

Det mener direktør i Læger uden Grænser Jesper Brix.

- Jeg håber, at man får sat noget handling bag ordene fra FN, så der kommer nogle ordentlige pauser i bombningerne. Det er livreddende nødvendigt, at den her våbenhvile bliver istandsat, siger Jesper Brix.

FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, siger, at FN ikke vil opgive at få etableret en 30 dage lang våbenhvile, som FN's Sikkerhedsråd har vedtaget det i en resolution.

- Situationen i det østlige Ghouta lige nu er desperat. Der skal ske noget. Det internationale samfund må træde til og være med til at gøre noget, siger Jesper Brix.

På ni dage har flere end 770 mennesker mistet livet, hvoraf mange er kvinder og børn. Ghouta har været under belejring i flere år og har i den seneste tid været udsat for voldsomme bombardementer.

- Hvis ikke der bliver handlet og lagt pres på, så er der ikke meget håb, siger Jesper Brix om situationen i det østlige Ghouta.

Han mener, at Danmark eksempelvis kan være blandt de lande, der lægger pres på, så der kommer handling bag ordene fra FN.

Torsdag sagde FN-rådgiver Jan Egeland ifølge Reuters, at den syriske regering muligvis vil give tilladelse til, at en nødhjælpskonvoj med 43 lastbiler sendes ind til byen Douma i Ghouta.

Men det er svært at få hjælp til det belejrede område.

Læger uden Grænser melder, at i de få tilfælde, hvor en konvoj fra FN eller Røde Kors har fået adgang til området, er vigtige forsyninger systematisk blevet fjernet eller nægtet tilladelse til at blive fragtet ind.

Det betyder blandt andet, at hospitaler og klinikker, organisationen støtter, er ved at løbe tør for vigtige medicinske forsyninger såsom blod, bedøvelse og intravenøs antibiotika.

/ritzau/