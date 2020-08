Længe ventet sag om fusk med fiskekvoter åbnes efter nytår

KØBENHAVN:En mistanke om urent trav i fiskeribranchen førte i 2017 til, at en række såkaldte kvotekonger fra Nordjylland blev meldt til politiet.

Sagen drejede sig blandt andet om ulovlig overdragelse af fiskekvoter.

Efter et par års efterforskning og juridisk forberedelse er den omfattende - og meget omtalte - sag klar til at komme for retten.

Retten i Holstebro tager hul på sagen efter nytår, fortæller senioranklager Ane Kallmeyer fra Bagmandspolitiet (Søik), som har rejst tiltale i sagen.

Der er reserveret 29 dage til retssagen, som vil blive afviklet gennem næsten et halvt år. Første retsdag er 14. januar 2021, og den sidste dag bliver efter planen 24. juni. Flere datoer er dog afsat som reservedage.

De indledende sigtelser har ikke alle medført tiltalerejsning. I den endelige sag er i alt ti personer tiltalt. Blandt dem er Danmarks rigeste fisker, Henning Kjeldsen, som menes at være hovedmand i foretagendet.

Derudover er en advokat, en revisor og flere påståede stråmænd tiltalt.

De er mistænkt for brud på reglerne om kvotekoncentration.

Fiskekvoter skal forhindre, at enkelte, pengestærke fiskere sætter sig på hovedparten af fiskeriet i danske farvande.

Der er derfor et loft over, hvor mange kvoter af forskellige typer fisk - eksempelvis sild, makrel eller torsk - som hver fisker må fange på et år.

Men for at omgås reglerne har Henning Kjeldsen efter Bagmandspolitiets opfattelse indsat stråmænd i en række selskaber for at få del i flere fiskekvoter, end hans egen fiskevirksomhed var berettiget til.

Storfiskeren - eller kvotekongen, som han også kaldes - menes at være den reelle ejer af selskaberne, hvor andre personer altså skal have været indsat som direktører på papiret.

Anklagemyndigheden kræver en bødestraf på et foreløbig ukendt beløb samt konfiskation af 232 millioner kroner.

Det er det beløb, som Bagmandspolitiet mener, er kommet ud af den påståede forbrydelse.

