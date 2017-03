AALBORG: En 42-årig tidligere lærervikar på Gudumholm Skole er blevet sigtet for vold og frihedsberøvelse mod flere elever i en 2. klasse på skolen i 2015.

Sigtelsen kommer efter at flere børn er blevet videoafhørt af politiet, oplyser politikommissær Henrik Staal fra Nordjyllands Politi.

- På baggrund af de forklaringer, der er afgivet, har vi nu valgt at sigtet manden, siger politikommissæren.

Af hensyn til børnene ønsker Henrik Staal ikke at oplyse nærmere omkring, hvad børnene angiveligt har været udsat for.

- Der er stadig yderligere efterforskning i sagen, og det kan også være, at vi skal lave flere videoafhøringer, siger Henrik Staal.

Nægter sig skyldig

Den tidligere lærer er sigtet for straffelovens paragraf 244 - som er den såkaldte milde voldsparagraf - der har en strafferamme op til tre års fængsel, samt for straffelovens paragraf 261 om frihedsberøvelse med en strafferamme op til fire års fængsel.

Den 42-årige mand nægter sig skyldig, oplyser Henrik Staal.

Vold begået i 2015

Det var skoleforvaltningen i Aalborg Kommune der anmeldte den tidligere lærervikar i starten af februar. De påståede krænkelser mod børnene skulle have fundet sted over en periode i efteråret 2015, men det var først ved årsskiftet 2016/2017, at nogle forældre henvendte sig til skoleforvaltningen.

Læreren var ansat på skolen i et tre-måneders vikariat fra 1. august 2015, men han blev fyret efter to måneder. Skolelederen på Gudumholm Skole Anne Mette Bak og Aalborg Kommunes skolechef Jakob Ryttersgaard har tidligere fortalt til NORDJYSKE, at fyringen ikke havde noget at gøre med de forhold, der førte til politianmeldelse.