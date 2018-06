Mere tid til forberedelse: Lærere får et loft på timer til undervisning

AALBORG: Efter længere tids forhandling har Aalborg Kommune nu landet en ny aftale med lærerne på de lokale skoler. Aftalen sikrer blandt andet lærerne mere tid til forberedelse ved at lægge et loft over, hvor meget tid hver enkelt maksimalt må undervise. Og ifølge skolerådmand Tina French Nielsen (V) er det ikke helt billigt.

- Så det er noget, der også bliver investeret i med den aftale, der ligger nu, forklarer hun.

I det kommende budget skal der derfor findes 7 mio. kroner, og samtidig vil byrådet også fjerne en rammebesparelse på 5 mio. kroner fra fagdelt undervisning.

- Jeg er meget glad for, at det er lykkedes os at lande det her inden sommerferien, siger Tina French Nielsen.

- På den måde kan vi måske også inspirere til at der bliver indgået en aftale på landsplan, og samtidig er jeg også rigtig glad for, at der bliver lavet forsøg, hvor man dels vil kigge på, hvordan teamet omkring den enkelte klasse arbejder sammen, men også hvordan man håndterer den øgede arbejdsmængde, der kan opstå i løbet af et skoleår - for eksempel fordi, der viser sig at være flere udfordringer med en klasse, end man havde regnet med, så den enkelte medarbejder bliver presset på tid, forklarer hun.

Det ny loft over undervisningstimetallet bliver 790 timer om året, og håbet er naturligvis, at det vil give en større fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelse og forberedelse.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi i Aalborg Kommune er med til at understrege tilliden til vores lærere, og ikke mindst, at vi får skabt ro og forudsigelighed for både vores lærere og elever. Og når vi kan lande sådan en god aftale, så er det jo fordi, at begge parter har strakt sig for at kunne mødes omkring vores fælles ansvar over for vores kommende generationer, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Da langt størstedelen af undervisningen for det kommende år er faldet på plads ude på skolerne, vil aftalen have en indfasningsperiode, og dermed først være køreklar fra skoleåret 2019/2020. Indtil da vil man fortsat følge værdipapiret, men samtidig have en forsøgsperiode, hvor man forsøger at styrke arbejdsmiljøet og sætter fokus på den gode undervisning.

- Det handler i bund og grund om, at vores skoler og medarbejdere har mulighed for at planlægge arbejdsdagen ude på skolerne på en måde, der giver mest mening for dem og størst mulig gevinst for børnene. Ved at give fleksible muligheder og sætte et maksimum på undervisningstimer, så får vi også klart signaleret, at der er behov for at lette foden lidt fra speederen, så vores medarbejdere har den nødvendige tid til at planlægge undervisning af højeste kvalitet, fortæller Tina French Nielsen.

Hos lærerne kan der også spores stor glæde over den indgåede aftale.

- Det er noget, vi er mange, der har ønsket i rigtig lang tid. Derfor er jeg også rigtig glad for den meget effektive proces, vi har haft, for at få noget ro på, på den lidt længere bane. Forhandlingerne er foregået i god tone, og jeg tror på, at samarbejdet om at finde fælles løsninger på fælles problemer fortsat er vejen frem. Nu er alle lærere og børnehaveklasseledere sikret arbejdstidsrettigheder, der skaber tillid og bedre muligheder. Vi ønsker alle at levere god kvalitet til fordel for børnene, og det sikres gennem aftaler og forsat bidrag til udvikling af praksis og profession. Det bidrager denne aftale også med, og så indeholder den to forsøg, som kan bidrage til kommissionsarbejdet de kommende år frem mod OK21, siger formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen.