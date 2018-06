Lærervikar brød sammen i retten: - Jeg håber på retfærdig afslutning på mareridt

AALBORG: - Jeg håber inderligt på en retfærdig afslutning på dette mareridt.

Sådan sagde en grædende 42-årig mand, da han fik det sidste ord i sagen mod ham, inden retten afsiger dom.

Den 42-årige tidligere lærervikar er tiltalt for 29 tilfælde af vold, frihedsberøvelse, tvang og trusler mod en hel 2. klasse på Gudumholm Skole i august til oktober 2015.

Han nægter sig skyldig, og hævder at børnenes anklager er det pure opspind.

I retten torsdag gav han endnu engang udtryk for sin store frustration over anklagerne.

- Jeg forstår stadig ikke, hvad der har udløst det her. Det har været ubeskriveligt at sidde og gennemse børnenes forklaringer, sagde han.

Den 42-årige kommer selv fra et hjem med forældre der var lærere, og han benyttede taletiden i retten på at fortælle om sine drømme i lærerfaget:

- Min far var en rollemodel som lærer og som menneske. Og jeg drømmer om at gøre en forskel. Jeg vil kun det bedste for børn og unge, sagde han.

Forsvarer: En heksejagt

Inden den 42-årige fik det sidste ord i retten, havde hans forsvarer, Charles Lindberg, procederet for hans uskyldig.

Og her blev rettet et skarpt angreb mod børnene forklaringer.

Ifølge forsvareren er sagen en heksejagt, og et eksempel på, at en fjer bliver til 10 høns. Forsvareren mener nemlig, at anklagerne mod ham er vandrehistorier, som nu er endt i en alvorlig straffesag mod hans klient.

Forsvarsadvokaten er klar over, at sagen handler om, hvorvidt man tror på de 18 elever, der er blevet videoafhørt i sagen, eller om man tror på den 42-årige lærervikar.

- I bund og grund handler det om, om man tror på min klient eller på børnene. Eller rettere - om man tror på børnenes forskellige forklaringer, for de er bestemt ikke entydige, sagde Charles Lindberg.

Det er vandrehistorier

Ifølge forsvarsadvokaten er børnenes forklaringer utroværdige og beviser ikke noget af det, den 42-årige er tiltalt for.

Som eksempel fremhævede han afhøringen af en elev, der fortalte om en episode, hvor hun sammen med resten af klassen, skulle være blevet jagtet af den 42-årige uden for skolen.

Hun blev fanget, bundet og slået med et sjippetov. Episoden skulle have fundet sted i september, men forklaringen fortæller eleven, at der havde været et voldsomt snevejr på daværende tidspunkt.

- Der var ikke snevejr i september. Men alle har hørt om episoden, men ingen har set den. Der er ingen hoved og hale i hendes forklaring, men hun har fortalt det til de andre i klassen, så de kan gengive det, hun har sagt. Og hendes historie illustrerer godt børnenes mønster med, at de blot gengiver noget, de har hørt, og til sidst tror de på det, sagde Charles Lindberg, inden han fremhævede alle de uoverensstemmelser han mener, der er i børnenes forklaringer.

Forsvareren mente også, at det er højst usandsynligt, at der skulle gå 14 måneder, inden børnene sagde noget.

- Ingen af de 21 børn har fortalt til nogen, at de skulle have været udsat for det her. Det er bemærkelsesværdigt, at de ikke har haft så meget tillid til deres forældre, at de ikke har sagt noget. Men det er ikke bemærkelsesværdigt, hvis det ikke er sket, sagde han.

Børn var glade for vikar

Derimod lagde forsvarsadvokaten meget vægt på, at den 42-årige tidligere lærervikar fik mange roser halvvejs i vikarperioden.

- Der har været afholdt forældremøder cirka halvvejs i forløbet. På ingen af disse forældremøder har der været talt nogle af de forhold, han er tiltalt for. Derimod har der været udtrykt, at børnene har været glade for min klient, sagde han.

Forsvarsadvokaten går efter frifindelse til den 42-årige, men hvis domsmandsretten når frem til, at han er skyldig, så skal det højest være en betinget straf, sagde han.

Der falder dom 22. juni.