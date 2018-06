Lærervikar dømt for vold mod elever

AALBORG: En 42-årig tidligere lærervikar blev fredag idømt tre måneders betinget fængsel for otte tilfælde af vold, frihedsberøvelse og tvang mod elever i 2. klasse på Gudumholm Skole. Derimod blev han frifundet for 21 andre forhold.

Den 42-årige lærervikar har under hele sagen nægtet sig skyldig og givet udtryk for sin frustration over børnenes anklager, som han mener er pure opspind.

Manden var anklaget for at have slået eleverne med linealer og et kosteskaft, når de lavede fejl i opgaver samt at have bundet dem til bordben og en pæl i klasseværelset.

Men den 42-årige har i retten forklaret, at noget af det blot var uskyldige læringslege, mens andre dele af anklagerne var fup og fidus.

Lærervikarens forsvarer har også kaldt anklagerne for vandrehistorier og mener, at børnenes videoforklaringer, der blev afspillet i retten, var usammenhængende og utroværdige.

Dommen har vilkår om, at manden udfører 80 timers samfundstjeneste, ligesom han er frakendt retten til at virke som lærer i fem år.

Retten har begrundet dommen med, at forældre og lærer - efter rettens opfattelse - har talt om hændelserne, inden børnene blev videoafhørt. Det er taget med i betragtning, at børnene kan være blevet påvirket af, hvad der er blevet sagt af andre.

Alligevel har den 42-årige valgt at anke dommen. Anklagemyndigheden havde krævet mindst et års fængsel.

Retssalen var fyldt med forældre og pårørende til de forurettede børn under domsafsigelsen.