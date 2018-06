Lærervikar tiltalt for vold mod 2. klasse: I dag falder dommen

AALBORG: En tidligere lærervikar på Gudumholm Skole får i dag sin dom, når Retten i Aalborg tager stilling til, om han er skyldig i at have udsat en hel 2. klasse for vold, tvang, frihedsberøvelse og trusler.

Den 42-årige lærervikar har hele tiden nægtet sig skyldig og kaldt børnenes anklager mod ham for fup og fidus.

Ifølge ham satte fik han derimod styr på en urolig klasse, og nogle af de anklager børnene er kommet med, har blot været uskyldige læringslege, mener den 42-årige.

Forsvarer: Vandrehistorier

Mandens forsvarer lagde i sin procedure stor vægt på, at de 18 videoafhøringer af børnene, der er blevet afspillet i retten, ifølge ham var usammenhængende og utroværdige.

Forsvareren kaldte derfor anklagerne for vandrehistorier.

Anklagemyndigheden mener derimod, at børnenes forklaringer er meget troværdige, og det er utænkeligt, at de sammen har fundet på anklagerne.

Derfor har anklager Peter Rask påstået mindst et års fængsel til den 42-årige.

Halvandet års tavshed

Lærervikaren er tiltalt for at have slået eleverne over fingrene med linealer og et kosteskaft, hvis de svarede forkert i de opgaver der blev stillet. Derudover er han tiltalt for at have bundet flere elever med tape til bordben og med sjippetov til en pæl i klassen.

Endelig er han tiltalt for at have truet eleverne til ikke at sige noget.

Ifølge anklagemyndigheden er det også årsagen til, at sagen først begyndte at rulle i starten af 2017 - halvandet år efter at de påståede episoder skulle have fundet sted i efteråret 2015.

Dommen afsiges klokken 13.