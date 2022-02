Læserbrev: Bilka-planer rammer lokale handlende

Af Erik Høgh-Sørensen (DF), Byrådsmedlem, Hjørring Kommune

Sindal-lukninger viser, at Bilka truer mange lokale handlende

Butikslukningerne i Sindal er et forvarsel om konsekvenserne af et Bilka-byggeri i Hjørring. Derfor er det vigtigt for interesserede borgere at deltage i kommunens høring, som slutter 17. februar (Klik her: https://bit.ly/3rZbJDr).

For blot få måneder siden var SuperBrugsen i Sindal lyslevende, fuld af kunder, og med varer man ikke kunne få andetsteds i byen. Ret pludseligt blev Brugsen lukket, og det samme sker snart med tøjbutikken Brunø lidt derfra.

Dermed har lokalområdet tabt omkring 30 jobs.

Brugsens ejere, Coop, oplyser, at en af lukningsårsagerne er Bilkas byggeplaner i Hjørring, idet Bilkas forretningsmodel er at ”snuppe” op mod 130 millioner kroner af årsomsætningen fra kommunens eksisterende butikker. Det fremgår af kommunale beregninger lavet af konsulentfirmaet Cowi:

Hjørring: Står til at miste 85 millioner kroner, hvoraf bymidten og gågaderne mister de 29 millioner kroner. I Metropol kan der komme omvæltninger: Coop’s informationsdirektør har sagt: ”Hvis man giver tilladelse til en Bilka Food, fjerner man forudsætningen og grundlaget for vores investering i Kvickly i Metropol.” Ligeledes vil den forholdsvis nybyggede Metro-butik blive truet på eksistensen.

Hirtshals: Omsætningstab 7 millioner kroner.

Sindal: Omsætningstab 4 millioner kroner.

Tversted og Bindslev: Omsætningstab 1 million kroner.

Tårs, Løkken, Lønstrup, Vrå, Hundelev: Samlet omsætningstab 5 millioner kroner.

Resten af Hjørring Kommune: Omsætningstab 1 million kroner.

Tallene er ikke noget godt argument for Bilkas ejer, Salling Group, som imidlertid ønsker at gøre godt i de samfund, hvor Gruppen opererer: ”Salling Groups formål er at gøre hverdagen bedre for vores kunder, kolleger og samfundet.”

Kan man tage ”kollegiale samfundshensyn” og samtidig begrænse et mangfoldigt handelsliv i hele kommunen?

Næppe. Det er velkendt, at mange mindre butikker opererer med så små marginer, at der ikke skal nogen stor omsætningsnedgang til for at vælte læsset, især ikke efter corona.

Dansk Folkepartis politik er at prøve at sikre liv i land og by.

Som DF-byrådsmedlem er jeg på ingen måde imod Bilka eller Salling. Tværtimod. Jeg går ind for fri konkurrence, men netop hensynet til fri konkurrence får mig til at være dybt skeptisk over for Bilka-byggeriet ved siden af A-Z.

For hvis en række mindre fødevare- og detailbutikker må opgive ævred, risikerer vi monopolagtige tilstande, fordi Bilka derefter kan skrue priserne op lokalt på bestemte varer.

Dertil kommer, at flere tomme butiksruder vil ramme andre kommunale prioriteter såsom turisme og bosætning. Derudover er borgmester Søren Smalbro (V) angst for, at Bilka vil bygge i Frederikshavn, hvis Hjørring siger nej. Lad dog blot Bilka gøre dét, hvis det er tanken og tonen i dialogen.

Jeg tager imidlertid gerne Salling på ordet. Hvis koncernen vil sætte handling bag sin bæredygtighedspolitik, kan Salling overtage de tomme Brugs-lokaler i Sindal og lave en Netto-butik.

Foreløbig kører borgernes vigtige høringsproces kun få dage endnu. Høringsportalen er svær at google sig frem til, men kan findes ved at klikke her: https://bit.ly/3rZbJDr

