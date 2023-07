Bedstefar om skoledrama: 47 børn er de sande helte

DEBATINDLÆG: Peter Larsen fik sit ønske opfyldt. Vestervig Skole skal lukkes, og det giver en årlig besparelse på godt 4 mio. kr. (måske).

Men de sande helte er 47 børn fra Vestervig, der nu redder Thisted Kommune fra økonomisk uføre. Er det ikke fantastisk, at 47 børn kan rette op på en økonomi, som 14 udygtige politikere har bragt Thisted Kommune i?

Flere politikere udtalte på orienteringsmødet, at de måtte lytte til embedsmændene. Ja selv politikere, der var gået til valg på, at de ikke ville lukke folkeskoler, lagde deres beslutning i hænderne på embedsmændene. Er folkestyret i Thisted Kommune dødt? Jeg har altid troet, at det var politikerne, der udstak retningslinjerne for embedsmændene, men det forholder sig åbenbart modsat.

Alex Vanopslagh skriver i sin bog, at politikerne gerne vil sætte deres fingeraftryk på politiske afgørelser, men embedsmændene sætter aftryk med hele håndfladen. Sådan er det så også i Thisted Kommune.

Jeg har altid hørt, at ingen kan få magten med mindre, der er nogen, der giver dem den. Det er så tilfældet i Thisted Kommune, hvor politikerne er blevet marionetdukker i hænderne på embedsmændene.

Det er slående, at ikke én eneste politiker med ét eneste ord har nævnt muligheden for øget indtjening i stedet for den evindelige snak om besparelser. Jeg har erfaret, at kommunen bruger store summer på konsulentbistand for at stække landbrugsproduktionen, hvorved den yder aktiv dødshjælp til Tican, som ikke får leveret flere grise, end der også kan slagtes i Brørup. Vi må ikke håbe, Tønnies tænker på samme måde som Thisted kommune. Også projekter for vedvarende energi er skudt i sænk af kommunen. Jeg har kendskab til et projekt vedr. kultur og turisme, som nær ikke var blevet en realitet fordi embedsmændene ikke kendte planloven. Det gjorde borgeren heldigvis selv, men det kan da ikke være meningen, at borgerne skal rådgive embedsmændene.

Kære politikere. Tænk om I kunne indføre en kultur på rådhuset, hvor de ansatte ikke var initiativdræbere, men i stedet var rådgivere, når borgere kom med projekter, der skæppede i kommunekassen. De selvstændige lever efter mottoet:

Det er bedre at høre en streng, der brast

end aldrig at spænde en bue.

Det er bedre at vove et terningkast

end sygne hen i en stue.

Gid det også måtte blive et motto på rådhuset. Det må være skønnere at arbejde på en barselsgang end en dødsgang. Kære ledelse politisk og administrativt. Tænk positivt. Vær ikke initiativdræbere. Stå skulder ved skulder med jeres borgere. Tænk i indtjening i stedet for besparelser. Da kan sorg blive til glæde vendt.

God ferie til både ansatte og politikere. Nu skal vi se Tour de France. Efter ferien skal vi se Tour de Opthy med Niels Jørgen i den gule førertrøje. For den skal vel ikke sidde på en embedsmand?