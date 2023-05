En billig folkeskole

DEBATINDLÆG: I slutningen af marts sendte kommunalbestyrelsen et forvaltningsforslag til en ny skolestruktur for Thisted Kommune i otte ugers høring. Høringsperioden sluttede onsdag i denne uge som den foreløbige kulmination på en proces, hvor hundredvis af thyboer har ytret deres holdninger til forslaget og dets bevæggrunde.

På borgermøder, i avisernes debatspalter, på sociale medier, rundt om frokostbordene på arbejdspladserne, hjemme i stuerne og i de mange, konstruktive høringssvar. Tusindvis af thyboer har i de seneste otte uger været engageret i et skoleforsvar på den ene eller anden måde, og jeg er oprigtig ked af, at I har skullet brænde så mange timer, bekymringer, weekender og aftentimer af på sådan en omgang. Jeg er ked af, at udgangspunktet for, hvad der kunne have været en konstruktiv og involverende proces med et fælles mål om en bæredygtig folkeskole, blev stækket fra start med et forslag om lukning af specifikke skoler. Det har skabt en masse frustration og vrede, og ingen af delene er godt brændstof for en konstruktiv og idérig proces.

For ni år siden stod jeg dér, hvor mange af jer har stået i de seneste otte uger. Som hjemflyttet thybo og forælder til børn i den lokale skole og børnehave og et forvaltningsforslag, der ville lukke begge dele, hængende over byen. Faldende børnetal var bevæggrunden. Jeg havde svært ved at få øje på, hvor visionerne, der skulle til for at vende befolkningstilbagegangen, var henne i det daværende kommunalpolitiske landskab. Jeg kæmpede sammen med hundredvis af andre frivillige thyboer for at bevare skolerne, og for at eventuelle fremtidige skolestrukturændringer altid skulle ses i en samlet samfundsmæssig sammenhæng, og at det i det lys, ofte er en bedre investering at bevare en decentral skolestruktur, og dermed landsbysamfundenes tiltrækningskraft, end at centralisere yderligere. Da jeg tre år efter 2014-skoleforsvaret stillede op til kommunalvalget for Alternativet var det derfor også med et valgløfte om at kæmpe for et otte års moratorium for skolelukninger i Thy. Fordi jeg dengang som nu tror fuldt og fast på, at Thy har så mange attraktive kvaliteter, at hvis vi tør tænke visionært, og investerer klogt – ikke mindst i vores børn – så kan bekymringer om og negative konsekvenser af støt faldende befolknings- og børnetal snart være en sagablot.

Ved det seneste kommunalvalg i 2021 gentog vi i Alternativet valgløftet om et fortsat stop for skolelukninger i Thy. Jeg har i alle årene og ved gentagne budgetforhandlinger og -aftaler kæmpet for at holde det løfte. Kæmpet for at holde en ny skolestrukturdebat fra thyboernes dør. Jeg er ked af, at det ikke længere var muligt. Vi har siden skoleforsvaret i 2014 set mange landsbyer i Thy blomstre op – hvad kunne det ikke blive til, hvis alle kunne vide sig sikre mod skolelukninger?

Men hvorfor stemte du så for at sende det aktuelle forslag i høring, Joachim? Du kunne da bare have stemt imod.

Ja, det kunne jeg godt. Men det havde ikke gjort nogen forskel i forhold til, om forslaget ville blive sendt i høring eller ej, og som lille enmandsliste ville det samtidig svække min forhandlingsposition forud for det endelige forlig markant. Men at jeg stemte for at starte høringsprocessen om det konkrete forslag er ikke ensbetydende med, at jeg er enig i selve forslaget. Jeg er enig i, at målet og opgaven lyder på, at skabe en faglig-, social og økonomisk bæredygtigt folkeskole i Thy, men ikke i, at skolelukninger i det omfang, som forslaget rummer, er det rette værktøj. Noget af det kan måske give mening i siloøkonomisk forstand, og måske i nogle tilfælde i relation til rekruttering, mens andre elementer efter min mening direkte modarbejder bæredygtighedsmålene. Set i et samlet samfundsmæssigt perspektiv, mener jeg, at forslaget skader mere end det gavner. En bæredygtig skole kræver en bæredygtig kommune og omvendt. Med stigende børnetalsprognoser vil massive skolelukninger, for en udkantskommune, der står og vipper på kanten af befolkningstilvækst, svare nogenlunde til at save den gren over, man selv sidder på.

Tilbage står, at vi stadig har en opgave i at gøre vores folkeskole bedre. Et mål og et ønske, som alle deler. Også i de mange høringssvar. Forældre, borgere, lærer, forvaltning og politikere er enige om, at vi kan og skal gøre det bedre end i dag. For ja, der er udfordringer med rekruttering af lærere. Og ja, det er svært at lykkes med samlæsning af årgange i folkeskoleregi. Og ja, der er nogle økonomiske rammer og en demografiregulering, som vi alt sammen bør kigge på. Og ja, selvom skolestruktur og bosætningspolitik er svært adskillelige størrelser, så er de primære opgaver for folkeskolen at danne, oplyse og udvikle hele mennesker – ikke at holde liv i landsbysamfund. Og nej, skolelukninger er ikke god bosætningspolitik.

Som nævnt beklager jeg det negative udgangspunkt for høringsprocessen. Det til trods, er der kommet mange gode og konstruktive svar ind i perioden. Jeg har nu læst dem og kan ikke lade været at tænke på, hvordan en skolestrukturdebat og dens resultat for Thy ville se ud, hvis den startede med et positivt afsæt frem for et negativt. Hvis udgangspunktet ikke var en lukningsliste, men i stedet et blankt stykke papir, på hvilket vi i fællesskab kunne skitsere en bæredygtig fremtid for vores folkeskoler. En proces med fokus på at skabe og ikke forsvare. Hvor mange nye tanker, idéer og visioner kunne de tusindvis af gode thybo-hoveder så skabe i fællesskab?

Sådan skulle det ikke være denne gang, men ikke desto mindre har høringen givet uvurderlig viden, indsigt og inputs til de 27 politikere, som i løbet den næste måned skal finde et kompromis. Politikere, som har været kritiseret for at være tavse og usynlige i høringsperioden og for ikke at komme på banen med holdninger, tanker, visioner og idéer. Vi har været svære at få øje på, har det lydt. Det forstår jeg godt. Men jeg kender også mine kollegaer godt nok til at vide, at det ikke skorter på holdninger, tanker, visioner og idéer iblandt os. Høringsfasen er bare ikke vores naturlige spilleplade. Ingen ønsker at risikere at stikke folk blår i øjnene eller indgyde forhåbninger, der kan vise sig at have været falske, når kompromiset indgås den 27. juni. Nu er slutspilspladen imidlertid åben, og med alt det ovenstående in mente, så er et overordentligt vigtigt emne i det politiske slutspil, at vi i dag driver meget billig folkeskole i Thy. Med eller uden strukturændringer – også for billig. Det er for mig dér, den politiske diskussion bør begynde.