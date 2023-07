Er Henning Sørensen embedsmand?

DEBATINDLÆG:Er Henning Sørensen valgt af embedsmandsværket?

Jeg er dybt forarget over at læse formanden for social- sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune, Henning Sørensens udtalelse til Nordjyske den 5. juli i forbindelse med en 89-årig borger blev svigtet i flere timer med et brækket lårben. Udtalelserne er af sjældent set arrogance.

Henning Sørensen holder sig i artiklen for god til at ville udtale sig om den konkrete sag. Så kan man med rette stille spørgsmålet - Er Henning Sørensen valgt af embedsmandsværket eller af borgerne i Morsø kommune?

Henning Sørensen agerer i hvert fald, som om han er en del af embedsmandsværket. Det kan jeg så oplyse Henning Sørensen, at det er han ikke. Han er politiker, eller det burde han være. For borgerne. Var jeg politiker ville jeg ingen skrupler have med at kommentere den konkrete sag eller andre sager. Det er bare ikke godt nok og en skændsel af dimensioner det, vi er vidner til. "Har vi begået en fejl fra kommunens side..." Hvordan synes Henning Sørensen selv, det lyder? Der er begået en alvorlig fejl fra kommunens side, og det burde Henning Sørensen erkende fremfor alle mulige standardsvar. Det handler ikke om at sagsbehandle, men om at Henning Sørensen tager stilling, og sender et klart utvetydigt politisk budskab, at dette er uacceptabelt.

Jeg kan oplyse Henning Sørensen om, at det ikke bare er ”træls”, som han så arrogant formulerede det. Det kan rent faktisk have fatale konsekvenser at falde og ikke modtage hurtigt og relevant hjælp. Kroppens indre organer kan helt basalt sætte ud.

I min optik er Henning Sørensens udtalelser i Nordjyske en skændsel for det politiske system.