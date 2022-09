Erhvervsrådsformand: Det er ganske enkelt ikke korrekt

DEBATINDLÆG: På baggrund af pressens omtale af, at Morsø Erhvervsråd har opsagt erhvervsdirektør Tinna Malmborg, skal den samlede bestyrelse for Morsø Erhvervsråd hermed afvise de fremsatte påstande om, at bestyrelsen og formanden har oplevet nogen form for ’trusler’ om, at Morsø Kommunes økonomiske støtte til erhvervsrådet kunne blive fjernet. Det er ganske enkelt ikke korrekt.

Det er en samlet og 100 procent enig bestyrelse, der står bag de beslutninger, som er truffet i denne sag. Herunder beslutningen om at opsige Tinna Malmborg.