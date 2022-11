Forbyd gennemkørende tung trafik i Thisted midtby

DEBATINDLÆG: I Skive - og mange andre danske byer - har man valgt at forbyde gennemkørsler fra tunge køretøjer.

Jeg mener, at man bør indføre den samme regel i Thisted. Forbuddet skal kun gælde gennemkørsler, for byens borgere og virksomheder skal naturligvis fortsat kunne modtage varer og afsende gods. Men det giver ingen mening, at tomme - eller halvtomme lastbiler svinger ned ad Østerbakken, og kører gennem byen på vej mod næste destination.

I stedet bør den tunge trafik ledes ad Ringvejen eller via rundkørslen ved Harald Nyborg. En løsning som denne vil forbedre trafiksikkerheden - ikke mindst for cyklister og fodgængere. Udsynet fra førerhuset på en lastbil er begrænset af mange blinde vinkler, og hvert år hører man om højresvingsulykker med fatale konsekvenser. Ved at indføre dette tiltag vil man - uden nævneværdig gene for nogen kunneforbedre trafiksikkerheden væsentligt og dermed reducere antallet af disse skrækkelige højresvingsulykker.

En ikke ubetydelig sidegevinst vil være, at rundkørslerne i midtbyen slides markant mindre ligesom udrykningskøretøjerne vil kunne komme hurtigere frem.