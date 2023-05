Forslag til ny skolestruktur kan smadre lægedækningen

DEBATINDLÆG: Støtteforeningen Hannæs Østerild arbejder ihærdigt og mangfoldigt for de lokale kår, men sigtet mod et stærkt og bæredygtigt lokalsamfund via konstruktive samarbejder er generelle principper, der gør sig gældende i hele Thy.

Forslaget om den omfattende ødelæggelse af den folkenære folkeskole i Thy er en direkte ødelæggelse af netop lokalsamfundene uden for de få store byer. Skulle forslaget mod al fornuft blive gennemført, vil det have vidtrækkende konsekvenser langt ud over skolebørn og deres familier. En af disse konsekvenser er en forringelse af muligheden for lægedækning og lighed i sundhed.

Støtteforeningen Hannæs Østerild nedsatte en sundhedsgruppe, da vores daværende læge Poul Gjerding indgav sit ydernummer pr. 1.1.2015. Den skulle på sigt sikre almen praksis lægedækning samt mest mulig sundhed før første lægebesøg.

Vi har siden da haft en tæt dialog med først Falck og senere Alles Lægehus. Ligeså med Region Nordjylland og Thisted Kommune. Vi føler, vi er blevet lyttet til, og vi glæder os over, at vi nu har en ny sundhedsklinik, at der p.t. pågår et projekt om faste team i ældreplejen, hvor vi sidder med i referencegruppen, at vi i 2017 blev udvalgt som et at de tre steder i Thy i forbindelse med projektet "Sundhed i yderområderne". Derudover at vores arbejde fortsætter, idet vi drømmer om et større sundhedshus ad åre. Vi håber, ovennævnte samarbejdspartnere deler denne positive oplevelse, og at vores tilgang hertil sikrer, at borgerne føler sig mere trygge. Arbejdet i gruppen med dialog og ud kom, betegner vi som en helstøbt, men uformel partnerskabsaftale.

Vi ser derfor med bekymring, at de kommende praktiserende lægers fællesskab i 12-mandsgruppen med decentralt fundament i Thy, nu kan sættes over styr. Oplægget til en meget centraliseret skolestruktur fjerner blandt andet "kundegrundlaget" for et lægeligt erhverv i yderområderne, men også grundlaget for, at nye læger og alle andre erhverv og borgere finder et attraktivt lokalområde at etablere sig i. Tidligere tiders dystre udsigter inden for lægedækning er på vej i en meget lysere retning, og der er et stærkt fællesskab af læger med ønske om etablering i Thy - spredt fra Vestervig i syd til Hannæs i nord og helt fra Limfjord til Vesterhav.

Der hersker ingen tvivl om, at netop lægedækningens prognoser i Thy er helt unikke for et udkantsområde, da den er positiv i modsætning til næsten alle andre udkantsområder. Der er skabt en helt særlig fortælling om et sted, der er rart at være, hvor flere derfor gerne vil komme, og hvor etableringen sker hovedsageligt decentralt. Befolkningen i Thy bor for ca. en tredjedels vedkommende i Thisted og to tredjedele udenfor. Blandt de kommende praktiserende læger bor knap en fjerdedel i Thisted og godt tre fjerdele decentralt.

Generelt set er lægedækningen mere udfordret og mere efterspurgt decentralt ud fra den nuværende fordeling af praktiserende læger og den gennemsnitlige sygdomsbyrde fordelt mellem land og by. Det er derfor yderligere en positiv udvikling, at tilvæksten i læger sker decentralt. Vi er godt på vej i Thy, men vi er ikke i mål foreløbigt, og vi må selvfølgelig ikke sætte en stopper for denne sundhedsmæssige og lighedsskabende udvikling, som fremhæves nationalt som et godt eksempel.

Lægedækning er en del af trygheden ved at bosætte sig i et yderområde, og yderområdets attraktivitet er afgørende for bosætning og for lægedækning. Et lokalt skoletilbud er en fundamental del af attraktiviteten i et område uafhængigt af placering. Thy og især yderområderne er på mange måder attraktivt, når man vil skabe det gode liv. Selvfølgelig er der plads til forbedringer, hvor tiltag til understøttelse af job til partner har et hidtil uudnyttet potentiale. Ved tiltrækning af arbejdskraft må man også se på, hvordan partner og børn passer ind i den samlede ramme for det gode liv. For lægers vedkommende er partneres erhverv forskelligt, men Thy har også brug for socialrådgivere, terapeuter, landmænd, økonomer, advokater - og andre læger. En kommunalpolitik, hvor der er større mulighed for at garantere job til partner af alle slags ønskede erhverv, vil selvfølgelig gøre det mere attraktivt at flytte hertil. Men for en familie med børn, børn på vej eller blot ønsket om engang at sætte børn i verden, er et levende lokalsamfund med fællesskab og tryghed en nødvendighed for at kunne tiltrække nye og fastholde lokale. Netop disse ting afhænger blandt andet af et lokalt tilbud til børn med pasning og folkeskole.

De nyeste prognoser for befolkningen i Thy omtalt i Nordjyske siger, at der de næste ca. 15 år er et stigende antal børn, et endnu mere stigende antal ældre over firs år, men et faldende antal borgere i den arbejdsdygtige alder. Derfor giver det endnu mere mening at understøtte skoletilbuddene og tilbuddene til de ældre, herunder ældreomsorg og lægedækning, men bestemt også at gøre det attraktivt at ny- eller genetablere sig i Thy.

Opsummeret vil skolelukninger i yderområder true tilflytning generelt og tilflytning af læger med den konsekvens, at færre læger finder det attraktivt at etablere sig i Thy og i særdeleshed i yderområderne, hvor de ellers er mest tiltrængt. Også derfor er skolelukninger den helt forkerte vej at gå for hele Thy.