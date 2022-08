Frustreret læser: Ældre dame skal gå over fire kilometer for at tjekke ind og ud med sit rejsekort

DEBAT:På grund af vejarbejde og lukning af Ydbyvej ved Oddesundvej er togbussernes stoppested blevet flyttet til den gamle købmand på Oddesundvej. Men man skal stadig ned til stationen for at købe billet eller tjekke sit rejsekort ind.

Jeg kender en ældre dame, der bor på Hans Bakgårdsvej. Hun skal nu gå 1,1 km for at komme ned og tjekke sit rejsekort ind, og 1,1 km tilbage igen til bussens stoppested. Når hun kommer hjem, skal hun igen gå 1,1 km for at tjekke rejsekortet ud, og 1,1 km for at komme hjem igen. Det kan man simpelthen ikke byde en gammel dame!

Vejarbejdet varer til 14. oktober, så det betyder, at det her cirkus står på i en måned frem til 25. september, hvor togene begynder at køre igen.

Jeg er selv meget afhængig af tog/togbus. Min nabo er også afhængig af togbussen, og han er dårligt gående. Vi bor godt nok tæt på stationen, men det bliver svært for min nabo at gå op til Oddesundvej. Og sådan som priserne stiger i øjeblikket, er der altså ikke råd til at tage en taxi for at komme til Hurup og handle, når man er pensionist.

Intet af det her er blevet varslet fra Arrivas side. Vi fandt først ud af det, da vi stod og ventede forgæves på togbussen ved stationen og ringede til Arriva for at høre, hvor den blev af.

Der må simpelthen findes en løsning på det her.