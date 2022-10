Giver lokalplaner borgerne rettigheder?

DEBATINDLÆG: I foråret 2022 vedtog Thisted kommunalbestyrelse (27 for, 0 imod) en principbeslutning om at bygge institution på den nordvestlige del af Vibedalgrunden. I april offentliggøres plejeboligplanen med forslag til at bygge endnu en institution på grunden og der afholdes borgermøde 21.4. Primo maj blev der indsendt 75 kommentarer - i alt 179 sider til kommunen. Det var hovedsagelig indsigelser mod lukning af Kastaniegården og Solhjem samt byggeri på Vibedalgrunden.

Til kommunal­bestyrelsesmødet 28.6.22 vedlægger Forvaltningen en summarisk oversigt som bilag. Social, Sundhed og Kulturudvalget giver bl.a. disse kommentarer: bygning af nyt plejecenter i Snedsted og Østerild er en mulighed. Om Vibedalgrunden konkluderes, at den har en størrelse, der på sigt potentielt kan rumme andre projekter i tilknytning til plejecentrene.

På mødet er der et bilag, hvor kommunen undersøger 7 alternative placeringer i Thisted af handicapcenter og plejecenter. Konklusionen fra forvaltningen er, at Vibedalgrunden er mest oplagt. Notatet virker konstrueret til formålet og andre muligheder afvises, fordi det kræver for meget arbejde i Forvaltningen. Det virker underligt, at der i beskrivelsen af Thyparken henvises til en lokalplan, som ikke omfatter dette område. Derudover nævnes helikopterstøj og lugtgener fra minkfarme, som et problem.

Alt i alt vedtager kommunalbestyrelsen (14 for, 13 imod) en tidsmæssigt reduceret plejeboligplan og bygningen af plejecenter rykkes frem til 2023.

Den 12.9.22 kunne jeg i Nordjyske læse, at følgegruppen for byggeriet af handicapcenteret havde holdt møde vedr. byggeri på Vibedalgrunden. I artiklen understreges: ”det ligger fast, at der arbejdes videre hen imod, at de handicappede borgere kommer til at bo på den valgte placering i Thisted Østby”. Der skal være en formel høring og borgermøde. I artiklen står også: ”andre placeringer vil kræve ekstra planlægning”.

Min holdning er: Viderefør østbyens eneste større grønne område i henhold til nuværende lokalplan og med baggrund i den helhedsplan kommunen udarbejdede i 2005. Brug forvaltningens ressourcer på udvidelse af plejecentrene i Snedsted/Østerild og planlæg bygning af handicapcenter i Thyparken. Det ligger ganske tæt ved andre faciliteter, som beboerne anvender i dagligdagen.

I mange andre byer ser man også at politikere og embedsmænd ændrer lokalplaner trods massive protester.

Er der landspolitikere der vil arbejde for at lokalplaner giver borgerne rettigheder?