Indhegning: Kjelgaard går også imod sit parti

THY: Lokale Repræsentanter fra De Radikale lufter i Nordjyske lørdag den 15. oktober utilfredshed med projektet med de nye Naturnationalparker, hvor vi lokalt har fået en sådan trukket ned over hovedet. Repræsentanterne fra De Radikale er utilfredse med måden, hvorpå borgerinddragelsen, har været håndteret. Men også selve indhegningen samt det faktum, at man tager et areal ud, der i forvejen er i toptilstand.

Det Konservative Folkeparti stemte i sin tid for projektet, da det her blev præsenteret i en noget anderledes form, end det endelige resultat. Derfor vil jeg også gøre alt, hvad jeg kan for at påvirke mit parti i forhold til Naturnationalpark Thy.

Det er synd for de værdier, vi har i Nationalpark Thy, at man udtager noget af det mest attraktive areal til et eksperiment, man dybest set ikke kender resultatet af. Måske kan man i området forbedre biodiversiteten et lille my, men man har så samtidig taget et særdeles højt skattet og velbesøgt område fra os, der bor her lokalt.

Jeg er glad for, at De Radikale peger på processen med borgerinddragelse og synes, at den har været dybt utilstrækkelig. Nationalpark Thy er blevet et projekt, som alle Thyboer er sammen om. Efter en lang proces ved dannelsen, har der været bred enighed om den retning, parkens udvikling skulle gå i. Lige nu er tredje generation af Nationalparkplanen vedtaget og offentliggjort. Nationalpark Thy er i den grad blevet et lokalt aktiv, som vi alle er stolte af.

Vi er rigtig mange, der har ladet søndagsturen gå til Isbjerget eller til andre steder i Hanstholm reservatet. Det er derfor et kæmpe tab, at det nu skal indhegnes, træerne skal fældes, der skal udsættes vilde heste, al skovbrug og jagt ophører i området.

Thisted Kommune har sammen med fonde kostet flere millioner kr. på at sikre, at den store trafik af lokale besøgende og de mange turister, ikke skadede naturen, så beskyttelse og benyttelse netop kunne gå hånd i hånd.

Beslutningen om den ”nye” naturnationalpark er truffet af politikere, der ikke har kendskab til området, ikke har kendskab til lokalbefolkningen, og absolut intet kendskab til, hvordan vi i det daglige bruger og påskønner nationalparken.

Jeg håber, at vi med fælles hjælp kan nå at bremse forsøget i Hanstholm Reservatet.