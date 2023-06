Kære politikere: Kom nu ud og besøg vores surfspots

DEBATINDLÆG:I et åbent brev til politikerne i Thisted kommunalbestyrelse fremhæver skribenten af dette læserbrev en lang række events og begivenhederne, der knytter sig til surfing i Thy i denne tid. Herefter skriver han:

Til jer politikere:

Ejendomsmæglerne skriver om deres særligt fine tilbud: Det skal opleves! Det gælder også hér. Besøg begivenhederne!

Det kan varmt anbefales dig at besøge diverse surfspots! Ikke fordi du forventes interesseret i surfing. Men fordi surfing i Thy er dét fænomen i vækst som politikere bør være helt bevidste om har sat Thy på videns- og verdenskortet. Såmænd også på Danmarkskortet. Når jeg har rejst i landet som censor, har ingen kendt Thisted Kommunes placering.

Når jeg så har nævnt Thy, har der altid lydt et glædestrålende: ”Ahh, nåhh, surfing …Klitmøller … i Thy …jo-da!”

Naturturismen til Thy har motiveret tilflytning og ervervsudvikling. Den udvikling, som befolker lokalområder og som I politikere skal tage hånd om at stimulere ved at motivere alle til den nødvendige økonomi for bevarelse af folkeskolerne

I smuk overensstemmelse med kommunens StrukturPlan 2020.