Kendt kok raser mod borgmester: Godt, jeg ikke længere er erhvervsdrivende i den kommune

DEBATINDLÆG: Kære borgmester Niels Jørgen Pedersen og resten af Thisted Kommune.

Når jeg læser artiklen "Pengene skal tjenes på kajen: Her ligger havnens forretning" i Nordjyske 27. januar, kan jeg ikke andet end at glædes. Glædes over ikke længere at være erhvervsdrivende i Thisted Kommune.

Når man i to år har repræsenteret, formidlet, promoveret og fremvist en havn og et område man er stolt af til over 20.000 gæster fra nær og fjern, så er det som at få en våd klud i ansigtet at blive afskrevet med sætningen, “Et initiativ som måske har givet omtale, men ikke bidraget voldsomt til forretningen” fra Niels Jørgen Pedersen.

For nej, Niels Jørgen, jeg har aldrig haft - og jeg håber heller ingen andre havde - en ambition om, at jeg skulle hive havnen ud af en 650 mio. kroner stor gæld.

Jeg har betalt min forpagtningsafgift som en enig bestyrelse (med repræsentanter fra kommunen), godkendte, og derfor kan jeg ikke stå til ansvar for, at du nu ikke synes, vi har bidraget til forretningen. Derfor vil jeg gerne prøve at opridse det, jeg rent faktisk synes, vi har bidraget med.

Med købet af den gamle Havnecafé gik en af havnens mest centralt beliggende bygninger fra at være på private hænder til at være på havnens egne hænder. På daværende tidspunkt var der en fremsynet havnedirektør, som rent faktisk så logikken i, at investere relativt få midler og ressourcer i at skabe noget, som kunne tiltrække en ny form for opmærksomhed på havnen og hele fiskerierhvervet. Her fik vi plads til at skabe en fiskerestaurant lige der, hvor fiskene bliver landet, og ramte et segment af gæster, som før ikke kendte forskel på Hirtshals og Hanstholm, og som nu pludselig alle valfartede til Thy og Hanstholm for at besøge den rå industrihavn.

Siden Medvind åbnede i maj 2021 er Hanstholm Havn og Medvind nævnt i nærmest samtlige danske dagblade; Politiken, Børsen, Information, Weekendavisen, Jyllands Posten, Viborg Stifts Folkeblad, Nordjyske og med følge af New York Times, DR P1, DR P3, Gastro, svenske madmagasiner, det Norske Ude&Hjemme, tyske rejsemagasiner, madblogge, samt en perlerække af podcasts, radioindslag, TV-indslag og mere.

Hvor meget er sådan en medieomtale af havnen og de fisk, der landes her ikke værd? Havde Hanstholm Havn fået den kaliber medieomtale uden Medvind? Og nej, det er ikke kolde kontanter, som du kan forholde dig til. Det er så meget mere end det.

Derfor er jeg uforstående og stødt, når du, Niels Jørgen Pedersen, som skal forestille at tænke udvikling, negligerer en medieomtale i millionklassen, med en kommentar som den fra den tidligere nævnte artikel.

Med den her udtalelse har du sparket nedad, Niels Jørgen, og du har sparket for hårdt.

Vi er uendeligt mange, som netop arbejder for, at Thy ikke skal betragtes som det såkaldte Udkantsdanmark. Men nu forstår jeg, at det har intet med geografi at gøre.

Det her er Thisted Kommunes visitkort til investorer, turister, iværksættere og nye tilflyttere. Med sådan en attitude er jeg bange for, at der kun bliver endnu mere mørkt og ensomt i Thy.