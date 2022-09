Kirkerne bør også spare: Slut med projektørbelysning efter solnedgang

DEBATINDLÆG: Det er frås med energien, når kirkerne bliver oplyst med projektører efter solnedgang.

Store halogenlamper på kirkegården er et levn fra en tid, hvor der ikke var forsyningskrise og strømmen var så billig, at man ofte lod lyset brænde om natten både privat og i firmaer og offentlige bygninger.

Ved fire kirker på Mors skal der ikke brænde lys, hvis der ikke er et arrangement i kirken. Det gælder Outrup og Mollerup, hvor der er projektører rettet mod de hvide kirkemure, samt Frøslev og Dragstrup, hvor der også slukkes udendørs lamper. I stigende grad styres belysningen af en sensor, så lamperne slukker, hvis der ikke er aktivitet på stedet.

De fire kirker hører under samme menighedsråd, som dækker Frøslev pastorat. Også lyset ved præstegården er slukket, hvis der ikke er bevægelse på vejen. Selv om pærerne er af LED-typen, altså super lavenergi, er det et forkert signal at sende, hvis kirkerne ikke sparer på strømmen i denne tid. Kirkernes elregning stiger som alle andres, og i to af kirkerne har vi elvarme, men desværre ikke varmepumper. En kirke har oliefyr og en har fjernvarme. Vi har altid holdt temperaturen lav, når der ikke var tjenester i kirken, og der skal ikke skrues mere op for varmen før en gudstjeneste end nødvendigt. Men kirkegængerne skal ikke fryse som de sikkert gjorde i de meget gamle dage, da kirkerne ikke var opvarmet. De skal heller ikke sidde i mørke, for hvis lyset i kirken kun er tændt i få timer om ugen, kan det ikke betale sig at skifte fra lavenergi til LED-pærer. Det batter meget mere at spare på lys, har været tændt flere timer i døgnet. I nogle tilfælde hele døgnet.

Provstiudvalget holdt budgetmøde den 1. september, hvor provst Mette Moesgaard Jørgensen gav sin tilslutning til, at der ikke skal være projektørlys på kirkerne. Et enigt menighedsråd i Frøslev havde allerede besluttet at spare på lyset. Det er ikke kun et spørgsmål om at kunne betale elregningen. Det handler også om det signal, kirken sender ud i samfundet. Vi kunne måske få en sponsor til at bidrage til belysningen, men det ønsker vi ikke. Så ville vi jo stadig sende det signal, at kirken ikke sparer på energien, og det gør vi altså.