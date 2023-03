Kommunalbestyrelsens beslutning må laves om

DEBATINDLÆG: I den sydlige del af den tidligere Sydthy Kommune har Thisted kommunalbestyrelse i februar 2015 besluttet, at der ikke må sættes husstandsmøller op ved landdistrikternes boliger.

Kommunalbestyrelsen og i februar 2015 den bestemmelse at ændre praksis for aktivitet af borgernes ønske om at være selvforsynende med energi fra en husstandsvindmølle.

Kommunalbestyrelsen begrundelse: En mere restriktiv tilgang til vedvarende energi i det sydlige Thy.

Det sker i en tid, hvor borgerne er motiveret for at være aktive og investere i fremtidens energiforsyning og på samme tid aflaste det nationale elnet.

Ser vi samtidig i retning af EU-kommisionen har denne sat krav til og besluttet en ramme for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi og energieffektivitet i EU med det formål at udfase EU's afhængighed af russiske fossile brændstoffer.

Thisted kommunalbestyrelsens beslutning fra februar 2015 må laves om.