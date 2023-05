Morsø Kommune fører borgerne bag lyset

DEBATINDLÆG: Som forventet var Morsø Kommunes dialogmøde med borgerne et forvarsel om kommende besparelser på velfærdsområderne. Man har ellers haft godt gang i kommunikationsafdelingen for at få så mange borgere som muligt til at komme og høre på, hvorfor man er nødt til at spare igen. Altså udover de 40 mio., der blev sparet sidste år på børn, unge ældre og mennesker med handicap.

Måske man denne gang skulle spare på kommunikationsafdelingen? Ikke fordi de ikke har gjort et godt stykke arbejde, men fordi de har gjort et overflødigt stykke arbejde. Mødet var nemlig fuldstændig forudsigeligt!

Kommunaldirektøren forsikrede i hvert fald at alle hjørner af Morsø Kommune bliver endevendt for at finde de helt rigtige steder at spare. De har endda hyret et konsulentfirma til at klare opgaven. Sparekataloget må derfor være vokset betragteligt i omfang siden sidste år.

Sparekataloget er så det, som borgerne ikke må se.

På denne måde fører man borgerne bag lyset og praktiserer skin-demokrati under dække af at ville dialogen.

Konklusionen var nemlig klar på forhånd: ”Vi har for høj service på visse områder” stod der på tavlen.

I en samtale med borgmesteren blev jeg klar over, at det i hvert fald ikke var servicen på de områder, der indgår i DI’s erhvervsvenlighedsindeks, der var for høj. I ved der hvor vi ligger nummer to. Den service skal åbenbart være i top, mens kommunaldirektøren redegjorde for, at servicen på velfærden kun skal være gennemsnitlig.

Det er alt sammen politiske prioriteringer. Og uanset hvilket budget de brygger sammen, så kunne de have valgt at gøre noget andet.