Når to nymfer ridser sine små fusser er der ingen smalle steder

DEBATINDLÆG: Man kan godt undre sig i en tid med lavvande i Thisted Kommunes kasse, med genåbning af budgetter og deraf følgende kraftige justeringer i vej- og bygningsvedligeholdelse, nedskæringer i tilskud mv. og generel opbremsning i nye tiltag. Det er i det mindste sådan det lyder – eller lød?

Dette til trods er der pludselig plads til (endnu) et stort luksuriøst anlægsprojekt på Thisted Kystvej, Søbadet.

Tilsyneladende på grund af 2 - skriver to - henvendelser fra badenymfer, der har fået ridser i de små fusser under en badetur.

Straks farer man ud og udskifter fjordbunden med jomfrueligt sand for at skabe en sandstrand midt i byen til hele og halve millioner. Naturligvis et fint projekt, hvis man blot kan negligere omkostninger og overdrevent resourceforbrug.

Embedsmanden udtaler med bævende røst at 2 - skriver to - ridser i fødderne er to for mange!!

Sig mig, forventer man blot at kunne gå i vandet uden risiko for at træde på en sten!! Prøv et par badesko, hvis man er så sart.

I øvrigt er der til orientering kilometervis af fin sandstrand langs både Limfjorden og ikke mindst langs vores fælles Vesterhavskyst, og tilmed til fri afbenyttelse.

Men nu er der selvsagt langt mere profilering og prestige i at klippe røde snore og gnubbe skuldre med Kystvejens ”jetset” end i at sørge for en god vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger.

Når det er sagt, synes jeg at det er fint med Søbadet, og ligeledes i den klasse, det er udført i. Det skal byen og kommunen naturligvis have for at fremhæve den fine placering ved fjorden. Blot er dette seneste overdrevne ”stunt” uforståeligt og totalt overdrevent.

Tilmed når vi nu i Snedsted i 3 år - skriver tre år - har døjet med en ruin midt på Hovedgaden. Et projekt, som kommunen er tovholder på og ANSVARLIG for, og hvor nogle håndværkere tilsyneladende lavede nogle ansvarspådragende fejl.

Til trods for henvendelser til alle niveauer i Thisted Kommune, fra embedsmænd over direktører til politikere og udvalgsformænd, slår de alle ud med armene og vender tommelfingeren ned.

Desværre: ”vi ville så gerne, men vi er handlingslammede, det afventer retslig afgørelse”. Jeg troede lige, at kommunen havde nogle beføjelser som øverste myndighed.

Men der er åbenbart ingen handlingslammelse, når et par badenymfer havde ridset fødderne.

Men her i byen har vi nu i tre år døjet med ikke alene det visuelle dårlige indtryk, men især ligeledes det sikkerhedsmæssige aspekt med at fodgængere og cyklister skal uden om afspærringer og jernpløkke der rager op. I sandhed et mirakel at ingen er kommet alvorlig til skade.

I håb om en snarlig retslig afgørelse, eller at Thisted Kommune omsider vil træde i karakter og få sagen afgjort. Det kunne klæde dem alle.