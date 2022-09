Plastikhelvedet i Thy

DEBATINDLÆG: I oktober rulles de mange affaldsbeholdere ud til alle husstande i Thisted Kommune. Det gælder også sommerhusområderne. Vi skal modtage 3 gange 240 liter beholdere til erstatning for en trådkurv med en plasticpose og en ugentlig tømning. Vi er alle enige om, at vores affald skal separeres nær husstanden. Det har mange af os allerede gjort i flere år derhjemme.

Sommerhusejerne er ”betalende gæster” i Thisted Kommune. Ja, vi betaler samme pris som villaejerne her i kommunen for at få vores separerede affald afhentet ved sommerhusene. Ingen rabat gives her i kommunen, selv om vi som sommerhusejere maksimalt benytter husene 20 procent af året. 100 procenet betaling for 20 procent renovation! Renovatøren i området fortæller, at om vinteren henter han kun hver sjette affaldssæk. De andre sække er ubrugte, fordi der ikke er nogen i sommerhuset.

Der tales meget om miljø og ressourcer. En masse kørsel på sommerhusvejene og en masse kiggen ned i flere hundrede tomme affaldsbeholdere. Er det at passe på miljøet og spare på ressourcerne? Det er rent overkill. Og det i et Natura 2000 område som vores. Af hensyn til renovationsbilen er mindstemålet for de todelte plastikbeholdere 240 liter. I vores grundejerforening er der 170 sommerhuse. Vi skal modtage 510 plastbeholdere, som tilsammen kunne stå tre gange rundt om en håndboldbane, og med fast bund bliver det til mange kvadratmeter fliser. Jeg troede, vi havde en naturgrund.

Vi bygger skraldespandsskjulere eller stormholdere på fast underlag ud til skel, for vi ved godt, at der kommer storme i Thy. Siden marts, hvor vi blev adviseret om, at den nye affaldsordning skulle træde i kraft fra november, har vi i vores grundejerforening spurgt til fællesløsninger og har fået det svar, at de i Team Affald ville se tiden an. De havde ellers love,t at man i samarbejde med grundejerne ville finde fællesløsninger. Vi havde engang en miljøstation på Helligsøvej, som Thisted Kommune fjernede for nogle år siden. På Nordfyn ved Hasmark Strand har hvert sommerhus kun én todelt beholder til mad- og restaffald, som tømmes hver uge i sommerperioden, og så har man indrettet 7 nærmiljøstationer i området til de andre affaldstyper.

Vi har i Helligsø Drag Grundejerforening, som ligger i den sydligste udkant af Thy, opfordret ejerne til at lave nabo-fælles-ordninger på den måde, at hver har en 240 liter beholder til mad- og restaffald, samt at hver ejer har den ene af de to andre beholdere. 1/3 af alle udleverede plastbeholdere er overflødige og kan ganske rene og ubrugte afhentes af Team Affald. Inden det sker, kan de overskydende beholdere gemmes væk udenfor renovatørens 5 meter grænse. Vi slipper for at se på alt for meget plast, renovatøren skal tømme færre beholdere og Team Affald tager sig tid til at finde bedre og billigere løsninger. Det kunne have været en win-win situation for miljø, ressourcer og æstetik. Imens har vi så købt og bygget en masse affaldsskjulere. Vi har kommunikeret siden november 2021 med Thisted Kommunes Team Affald og inviteret dem til at besigtige sommerhusområdet og komme i en konstruktiv dialog med os.