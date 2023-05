Raser mod skoleforslag: Det kan sætte det unikke brand ”Thy” over styr

DEBATINDLÆG: Med de planlagte skolelukninger begynder politikerne at save den gren over, som de og kommunens befolkning sidder på og som mange i Danmark ser på med beundring og lidt misundelse.

De sidste 15 år har Thisted Kommune samt indbyggerne formået at skabe et unikt brand, hvor ”Thy” hos mange danskere og også udlændinge står for udvikling og specielle produkter og oplevelser.

De 8 borgerforeninger i den nordøstlige ende af kommunen oplever, at det arbejde nu er spildt, når kommunen for at spare nogle penge ødelægger det for nye borgere at flytte til kommunens mindre byer.

Samtidigt ser foreningerne magtesløse på, at Projekt Mulighedernes Land, som kostede næsten 75 millioner kroner og som fik 52 af dem i støtte fra fonde nu blot bliver hældt ud sammen med de vel omkring 50.000 timers frivilligt arbejde. Var det et PopUp projekt? (Projekt Mulighedernes var et projekt der kørte i Thisted, Bornhom & Lollands Kommune. Skatteprocenter: Thisted 25,5%, Bornholm 26,2%, Lolland 26,3%.)

Og det var penge, som b.la. blev anvendt i netop de to områder, som nu mister deres skoler og dermed muligheden for at tiltrække unge og børnefamilier.

Hvad mon fondene ikke tænker, når de mange millioner nu ikke bliver til muligheder, men til afvikling?

Nogle politikere mener, at den nye finanslov vil udvikle landsbyerne. Skolestrukturforslaget repræsenterer kun afvikling.

Vi føler, at kommunen mener, at det her er borgernes skyld. Vi efterlyser seriøse partnerskabsaftaler mellem kommunen og borgerne og opfordrer politikerne til at udsætte sagen, tænke sig om og indgå en aftale med borgerne om at finde bedre løsninger.

I er hermed inviteret.