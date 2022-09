Så røg Morsø Kommunes intentioner om at servicere de frivilliges arbejde på Mors på gulvet

DEBATINDLÆG: I 2012 oprettedes et Frivilligcenter efter ansøgning fra Morsø Kommune og efter aftale med Frivillig Samråd på Mors.

Staten skulle dengang betale 350.000 kr. pr. år i grundfinansiering og Morsø Kommune det samme.

I projektoplysningerne står – kommunen medfinansierer med minimum det samme støttebeløb som staten stiller til rådighed i grundfinansiering.

Morsø bruger noget af betalingen på husleje, som er plejecentret Støberigårdens administrationsbygning, som kommunen allerede havde og har i brug til administration, og så stilles nogle lokaler til rådighed for de frivillige foreninger og Frivilligcentrets personale.

Morsø Kommune har i de forløbne år sat huslejen til et beløb, betalt frivillighedskoordinatorens løn, samt et tilskud til drift af centret.

Nu er forlydendet, at frivillighedskoordinatoren skal skæres bort i budget 2023.

Frivillighedskoordinatoren har i de forløbne år gjort et stort stykke arbejde for de frivillige foreninger på Mors, som har været glade for den håndsrækning de hen ad vejen fik, og med bortskæringen af frivillighedskoordinatorens stilling, ser de frivillige foreningers hjælp fra Frivilligcentret ud til at blive minimal, idet de ansatte i Frivilligcentret så også skal varetage frivillighedskoordinatorens arbejde, og de arbejder da helt sikkert i forvejen med andre af centrets opgaver.

Man kan undre sig over at Frivilligfesten, som kommunen holder med uddeling af diverse priser fortsætter, da udgiften svarer til halvdelen af frivillighedskoordinatorens løn

Trist, at Morsø kommune er havnet i denne økonomiske situation med statens skæve tilskud i relation til de små yderkommuner, men ligeså trist at alle de frivillige foreninger, sociale og andre nu må klare sig med minimum hjælp, det er i hvert fald ikke den måde man får flere borgere til at give et frivilligt nap til vores allesammens lokalsamfund.