Skolelukninger er som at hælde Roundup på en flot mark

DEBATINDLÆG: Kære politikere.

Vedrørende den igangværende skoledebat i Thisted kommune, vil vi gerne her fra den sydlige del af kommunen opfordre jer til at tænke på hele kommunens ve og vel .

Thisted kKmmune har jo gennem mange år arbejdet på at brande Thy som et aktivt og fremsynet område, hvor der er skøn natur med bl.a Nationalpark Thy og pragtfulde muligheder for surffolket og andre natur elskere. I det hele taget en skøn og aktiv del af Danmark. Og det er jo lykkedes rigtig godt Hele Danmark ved nu, hvor Thy ligger.

Men hvis man vil lokke nye tilflyttere til området, kræver det som bekendt, at der er gode jobmuligheder, gode skoler og gode børne pasnings- og fritidsmuligheder.

Vi føler, at udviklingen i Thy koncentrerer sig alt for meget omkring Thisted by. Vi, der bor i den sydlige del af kommunen, betaler jo også skat og har også krav på at være en del af udviklingen i Thy.

Der sker meget i Vestervig og Agger og Krik i disse år. Der er stor søgning på bosættelse i området, og så landede der jo lige en Michelinstjerne i Agger!

Det er noget som lokalbefolkningen er stolte og glade for Og som medierne spår vil trække interessen yderlig mod området .

Hvorfor så tage en beslutning om skolelukninger nu? Det er jo hele befolkningen, både unge som ældre , der bliver ramt ved sådan en beslutning

​​​​Der er af frivillige og politikere udført en stor indsats for at få vores område på verdenskortet . Men hvis man vælger at gennemføre planen, der har været i høring, så bliver det jo billedlig talt som en klog mand udtalte på debatmødet i Vestervig -Agger hallen:

Man har frembragt en flot og grokraftig mark og i stedet for at pleje den, så vælger man at give det hele en omgang Roundup.