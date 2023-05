Skolestruktur: Udsigt til dårlige julegaver

DEBATINDLÆG: Det er lidt som juleaften, alle er hemmelighedsfulde, mange har fået mundkurv på. Man kan glæde sig til sidst i juni, så pakkes gaverne op.

Os fra den gruppe af otte lokale foreninger for borgere og erhverv, der er hjemmehørende i Hannæs Østerild, frygter, at de gaver vi får med en ny skolestruktur i kommunen betyder, at lokalsamfund lukkes ned. Både borgere, foreninger og erhverv står sammen om at lukke op for flere muligheder og især, at fagligheden får lov til at være i forreste række.

Faglighed bør og kan begås på mange måder, og siden vi nu kan mødes online kan sparring også foregå her. Hvor en lærer ønsker at være, må være vedkommendes eget ønske - det gælder både på store eller små skoler. Så her en opfordring til lærerne. Lad os ikke i stikken i landområderne, vær god mod os. I har fagligheden til glæde for vores børn. Vi er stolte af jer.

Vi har studeret fordeling af de økonomiske midler og har set, at det kan ske på mange måder og især på måder, som gør de små skoler økonomisk belastende. Vi kan også lave regneark, som ser helt anderledes ud, men det handler ikke om regneark. Det handler om, at i Thy er der et fællesskab med folkeskoler i alle områder, der på hver sin måde leverer den gode undervisning og læring i gode sociale og faglige rammer. Thisted Kommune: I har 14 folkeskoler, som I bør være stolte af.

Vi opfordrer kommunen til at spille med på samme banehalvdel og igen med tanken på juleaften: Lad børn og unge få de bedste gaver.

Vi otte foreninger har allerede et oplæg til en partnerskabsaftale, hvor der blandt andet peges på:

- Thisted Kommune skal til enhver tid have en folkeskole i alle områder af Thy.

- Partnerskabsaftale mellem Thisted Kommune, Skolernes ledelse, Skolebestyrelserne, Erhvervslivet samt Borgerforeninger skal sikre en bred fundering af trivsel samt Social, Faglig og Økonomisk Bæredygtighed.

- Der skal skabes et solidt samarbejde med de øvrige skoler i Thy og enhver nytteværdi for børn og unge skal højnes. Så forskelligheden styrkes og alles potentialer udnyttes.

- Størrelse på skoler må ikke stå til hinder for denne gode udvikling.

- Ovennævnte skal sikre en aktiv skole politik, som skaber ro om bosætningsmuligheder i hele Thy, til enhver tid.

Og så vil jeg opfordre politikerne til endnu en gang at læse den tekst, som liste C's bagland har skrevet.