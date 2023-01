Tidligere byretsdommer om handicapinstitutioner: Alle har krav på en anstændig tilværelse

DEBATINDLÆG:Kære medborgere i den lidt østligere del af Thisted by.

Det ligger mig selvfølgelig fjernt, at sige til nogen, at de burde skamme sig. Prøv at tænke på, at vi alle har krav på en anstændig tilværelse i samfundet, uanset hvilke intellektuelle goder, vi nu engang er født med.

Jeg bor selv på Hasselvej, stort set omgivet af handicapinstitutioner, som alle er bygget, efter at vi flyttede ind på vores vej. Jeg kan forsikre om, at beboerne disse steder er nogle af de sødeste og venligste mennesker ofte med et smil på læben. Jeg ved godt, at nogle ser lidt anderledes ud end vi andre, når de følges rundt i området, men skal vi så ikke blot glædes over, at vi ikke har de problemer, de har.

Glæd jer over mangfoldigheden og frygt ikke tab på ejendomsværdien. God vind til alle.