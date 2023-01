Venstre-legende i opråb: Er havnen i frit fald?

DEBATINDLÆG: Det er lidt beskæmmende, at administrationen af lokalplanen for Hanstholm Havn skal administreres så restriktivt, at kommunen hyrer et advokatfirma for at vurdere, om kommunen ikke har ret til at jage virksomheder væk fra Hanstholms havnearealer. Endskønt der i havneloven fremgår, at man kan udleje til andre formål.

Jeg er selvfølgelig enig i, at havnerelaterede virksomheder har førsteret, men en lokalplan bør og kan selvfølgelig indeholde nogle begrænsninger i sig, således at en midlertidigt tilladelse kan gives for virksomheder med det forbehold, at de kan forlanges flyttet, hvis en havnerelaterede virksomhed har brug for den pågældende matrikel. Ud fra det synspunkt vil jeg tro, at vores tidligere socialdemokratiske borgmester som medlem i havnebestyrelsen har sagt god for den begrænsede aftale og også med den bagtanke, at hun ønskede, der skulle lidt indtægter til havnen. Samme syn vil jeg da håbe, vil gøre sig gældende i en borgerlig styret kommune.

I mine 12 år som formand for fiskeriforeningen og medlem af havnebestyrelsen kan jeg sige, at vi aldrig har jaget nogen ud af havnens områder. Nogen kom med måske med ønsker om en tilladelser til noget, som lå på tværs af det, som var indeholdt i de daværende planer for havneområderne, men ordren fra formanden for havnebestyrelsen og borgmesteren var klar: Find en løsning! Og det klare budskab var: Vi jager ikke nogen ud, som vil etablere sig på Hanstholm Havn. På den måde blev små virksomheder til store virksomheder,

Fra tidligere havnedirektører har jeg ofte hørt den påstand, at de havde svært ved kommunens indblanding. Jeg har jo selv oplevet det, men nu kan og skal kommunen jo fremover træffe alle beslutninger, så nu er det jo op til kommunen at vise, at de er bedre til at styre Hanstholm Havn end en havnedirektør og bestyrelser har været i stand til.

Jeg må gentage, at Hanstholm Havn ligger på vestkystens fornemste placering med vore nære afstand til Norge. Alligevel har vi nu måttet opleve, at alt det havn og kommune har haft af store planer de sidste tre år, det må vi se at alle andre havne er i gang med. Det, som vi troede, vi var de første med, er vi nu pludselig sidst med. Her tænker jeg på udnyttelse af vindenergi med flere vindmøller, power-to x omdannes til brint og jeg ved ikke hvad.

Ud fra det kendskab, jeg har til havnen, kan indtægterne fra fiskeriet ikke ventes højere end nu. Det kan svinge nogle få millioner. Skulle man nu finde på at sætte havnebetalingen op, så forsvinder ca. 70 procent af fremmede landinger, som havnen er afhængig af.

I Hanstholm glæder vi os hver gang, havnen bliver anløbet af et fragtskib, men det er jo begrænset, hvor meget det skæpper af indtægter til havnen. Der skal mere til, hvis forrentningen af gælden på de 650 mill.kr. efter investering i havneudvidelsen skal lykkes. Og det behøver jeg jo ikke at minde Kris Yde om. Jeg går ud fra, at han fortsat er med i havneledelsen, eller hvordan er havneledelsen påtænkt bortset fra havnechefen, som er udpeget?

Selv om jeg er dybt bekymret over, at vi er bragt i en uundgåelig situation, hvor kommunen så sig nødsaget til at gøre Hanstholm Havn til en kommunal havn - bl.a fordi man ikke havde respekteret havneloven med højest en kassekredit på 5,5 millioner kroner - så vil jeg slutte med lidt trøstende ord: Der skal nok komme en udvikling på Hanstholm Havns relaterede arealer. Hvis man vil og evner at se mulighederne. Et tættere forhold til Norge bør være oplagt.