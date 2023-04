Folk dumper farligt affald efter lukketid: - Der er jo en grund til, at det kaldes farligt, siger frustreret chef

NORDJYLLAND:Alt for mange brugere af genbrugspladsen på Læsø dumper farligt affald.

Det betyder, at medarbejderne udsættes for en alt for stor en risiko, fordi de skal rydde op efter borgere, der ikke kan finde ud af at følge reglerne.

Når medarbejderne på genbrugspladsen på Læsø møder ind, så er det desværre ofte sådan, at der er efterladt asbestholdige eternitplader, spande med med olie og meget andet af den form for affald, der normalt skal indleveres i den ordinære åbningstid.

- Der er en sundhedsfare ved at flytte rundt på især asbest, og det vil jeg gerne undgå, at medarbejderne bliver påvirket af. Det nytter ikke noget, at de skal flytte rundt på asbestplader, der egentlig burde have været pakket ind og afleveret, mens vi havde åbent, siger Hanne Krogh, der er direktør for Læsø Forsyning.

- Det er ikke fordi, at vi ikke gider at flytte noget, når vi kommer om morgenen. Men hvis den samme medarbejder skal have fat i 15 asbestplader, der står rundt omkring på pladsen, så bliver han jo påvirket på en måde, som ikke er i orden. Der er jo en grund til, at det hedder farligt affald - og derfor er mit håb egentlig bare, at vi kan appellere til folks samvittighed.

Et opråb på Facebook

For at få ændret på situationen har Læsø Forsyning på selskabets Facebook-side lavet et opråb til brugerne af genbrugspladsen. I positive toner forsøger man at opfordre folk til at aflevere det farlige affald indenfor åbningstiden.

- Vi gider ikke at skælde kollektivt ud over det her, for vores mål er egentlig bare, at folk opfører sig ordentligt. Og jeg håber, at vi med en positiv indgang til det her kan løse problemet, forklarer Hanne Krogh.

En anderledes plads

Genbrugspladsen på Læsø er noget anderledes end mange andre i Nordjylland. Andre steder bliver pladserne udenfor åbningstiden lukket med en port.

Men på Læsø er en del af pladsen ikke aflukket udenfor åbningstiden. Det giver mulighed for, at man døgnet rundt kan aflevere meget af det almindelige affald i containere.

- Men det farlige affald kan man kun aflevere, når der er medarbejdere på arbejde, der kan vejlede og guide, forklarer Hanne Krogh.

Det skal i øvrigt nævnes, at der faktisk er kameraovervågning af genbrugspladsen. Det løser ikke problemet, når det er turister, der dumper det farligt affald - men når øens beboere fanges på kameraerne giver det mulighed for at opsøge de pågældende og pålægge dem et gebyr.

- Men vi synes altså, at det er en træls vej at gå, fastslår Hanne Krogh.

- Håber, det er uvidenhed

- Jeg håber jo, at det er uvidenhed, der gør, at vi har de her problemer. Jeg forestiller mig, at det må være fordi, at når folk kører ud med de ting, de har samlet, så har de måske også lige et bilbatteri og tre bøtter maling med. Og når det så er efter lukketid, man afleverer sine ting, så må det jo være noget med, at folk tænker: "Åh, det gider jeg ikke lige at slæbe med hjem igen, så det sætter jeg bare lige".

- Så på den måde tror jeg ikke, at folk gør det af ond vilje, og langt hen ad vejen vil vi som sagt også gerne anlægge en positiv vinkel på det. Men en gang imellem kan jeg også godt blive lidt sur og tænke: "Kom nu lige ind i kampen - og hjælp vores ansatte".

I Læsø Kommune vil man være ked af, hvis det på sigt bliver nødvendigt at lave en total aflukning af genbrugspladsen udenfor åbningstiden. Så i første omgang håber man, at en opfordring til en adfærdsændring kan hjælpe.