Giftig fisk er populær - men pas på, før du spiser den

NORDJYLLAND:Hvis du kommer til at træde på den, når du bader ved stranden, gør det rasende ondt - og du risikerer en kraftig allergisk reaktion.

Fjæsingen har giftige pigge, som man bestemt skal undgå at stikke sig på.

Men den giftige fisk, som lige nu er set i stort omgang ved Løkken, kan fint spises. Og blandt andet på Læsø sælger den godt.

Du kan selv fange fjæsing med fiskestang og blink, men det kræver forsigtighed, hvis du vil undgå de giftige pigge.

Masser af fjæsing

Michael Brix fra Thise nær Løkken er passioneret og erfaren lysfisker - han har websiden jydefiskeren.dk.

Og de seneste dage har han fanget fjæsing som aldrig før fra molen i Løkken.

Michael Brix fra Jydefiskeren.dk fanger masser af fjæsing i Løkken lige nu Foto: Michael Brix

- Der er mange flere i år, end der plejer at være. Det er helt nyt, at vi kan gå ud og ligefrem fiske efter dem, siger han.

Flere har på Facebook advaret om, at den giftige fjæsing - kendt som "havets hugorm" - er set i stort antal ud for strande langs Vestkysten. Bestemt ikke en populær fisk blandt badegæster.

Men den er populær blandt lystfiskere, som lige nu fanger dem, også nord og syd for Løkken.

- Det er en delikatesse, siger Michael Brix.

Sådan behandler du giftstik

Den erfarne lystfisker har et par gode råd til, hvordan man håndterer en friskfanget fjæsing.

Han bruger en metaltang - en "pølsetang" - til at holde fisken, hvorefter han skærer hovedet og finnen af, også finnerne ved gællerne. Det smider han så ud i havet til krabberne, og resten af fjæsingen kan fint steges og spises. Bare man sikrer sig, at der ikke er pigge tilbage.

Skulle man komme til at stikke sig på en af de giftige pigge, er det om hurtigt at få behandling. Er det for eksempel i fingeren, man har fået et stik, skal man hurtigt dyppe fingeren i en kop med noget meget varmt. For eksempel kaffe eller varmt vand fra en medbragt termokande.

Får man en allergisk reaktion af giftstikket, skal man kontakte en læge.

Hanna og Bent Rulle fra spisestedet Røget Læsø Fjæsing i Østerby Havn har serveret fjæsing i 14 år. Foto: VisitLæsø

Fjæsing på restaurant

Michael Brix er bestemt ikke ene om at være glad for den giftige fisk ved de danske kyster.

På Læsø kan man blandt andet købe tilberedt fjæsing hos restauranten Røget Læsø Fjæsing i Østerby Havn. Her har de serveret fjæsing i 14 år.

- Vi får dem fra en lokal fisker, der har fanget dem med trawl, fortæller Hanna Rulle fra spisestedet.

Røget Læsø Fjæsing serverer dog også andet godt fra havet end røget fjæsing, heriblandt hummere og rødspætter.

Overset spisefisk

Man kan også købe fjæsing hos en fiskehandler, hvis man selv vil tilberede fisken.

Mortens Fiskehandel og Røgeri i Vesterø Havn på Læsø sælger blandt andet fjæsing.

- Det er lyst kød og minder lidt om en god, fast rødspætte. Det smager godt, siger Mathias Jerup fra Mortens Fiskehandel og Røgeri.

Han vurderer, at fjæsing er lidt overset som spisefisk - og derfor ikke helt så dyr som andre fiskearter.

- Men fjæsing vinder mere og mere frem, tilføjer han.