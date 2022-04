Leder du efter sommerhus? Landets næstbilligste ligger i Nordjylland

Boligmarkedet har det seneste stykke tid buldret afsted i en fart, så mange har måttet sige stop, selvom ønsket har været at købe fast bolig. Den tendens har også fundet sted på markedet for fritidsboliger.

Men der er alligevel håb, hvis du enten ikke er så kritisk eller er klar til at svinge en hammer og malerpensel.

For på Skovvej på Læsø finder man lige nu landets næstbilligste fritidsbolig, der er til salg.

Pris? 198.000 kroner. For det beløb får man et hus fra 1900 på 54 kvadratmeter.

Vil du eje det billigste, er udbudsprisen på 195.000 kroner for et hus på Vestsjælland ikke langt fra Kalundborg.

Har du penge, kan du få

Er penge til gengæld ikke noget problem, er der også rigeligt med muligheder for at bruge nogle af dem på et sommerhus i Nordjylland.

Regionens dyreste er til salg i Skagen til den nette sum af 16.995.000 kroner. Eller svarende til 85 sommerhuse af dem på Skovvej på Læsø og så stadig en pose penge i hånden.

Der er dog stadig et stykke vej op til landets dyreste sommerhus.

Her skal man en tur til Sjælland og Tisvildeleje, hvor man for 25.000.000 kan blive ejer af 143 kvadratmeter hus