Markant hotel er konkurs: Håber på genåbning, inden turisterne kommer

LÆSØ:Selvom der lige nu er mørkt, koldt og få turister på Læsø, så er turistsæsonen på den nordjyske ø i fokus for advokat Lisa Skalts, der er advokat hos advokatfirmaet Poul Schmith i Aarhus - også kendt som Kammeradvokaten.

Hun står for arbejdet med at samle stumperne i konkursboet efter Havnebakken A/S. I begyndelsen af december blev selskabet erklæret konkurs, da det ikke lykkedes den tidligere ejer at få godkendt en plan for en rekonstruktion.

Udover Hotel Havnebakken i Vesterø, der ligger lige hvor færgen fra Frederikshavn kommer ind, ejer selskabet også det tidligere vandrerhjem, som nu hedder Havnebakken B&B, Carlsens Hotel samt Læsø Bageren. Tidligere har selskabet også forpagtet Hotel Nygaard i Byrum samt Hotel & Restaurant Lærkely nær Østerby.

- Vi er meget opmærksomme på, at selskabet har haft en del arbejdspladser i et lille samfund som Læsø. Herudover har det været vigtigt for turismen på øen. Derfor er det et vigtigt mål for os, at sagen bliver afklaret og afsluttet i god tid inden turistsæsonen begynder på Læsø, siger hun.

Kuratoren i boet efter Havnebakken håber, at de forskellige ejendomme er solgt og klar til at åbne til turistsæsonen, hvis det er den vej, de nye ejere ønsker at gå. Arkivfoto: Kirsten Østergaard

Gæld for 18,3 millioner kroner

De første uger efter konkursen har Lisa Skalts dog brugt på at få et overblik over selskabet, og hvad der er af værdi i konkursboet.

- Der er jo en del ejendomme på Læsø, som vi blandt andet skal se på, og vi skal se på, hvordan de bliver afviklet bedst muligt. Vi skal vurdere, om det giver bedst mening at sælge ejendommene hver for sig eller samlet - så driften måske kan fortsættes, siger hun.

Samtidig bliver der set på de seneste års drift og gælden i selskabet.

Havnebakken A/S kom ud af regnskabsåret 2020 med et underskud på 2,6 millioner kroner. I 2021 voksede det til 3,2 millioner kroner.

I regnskabet for 2021 var egenkapitalen negativ med 2,2 millioner kroner. Samtidig var den samlede gæld på 18,3 millioner kroner - hvoraf 7,4 millioner kroner dog var til selskabets medejere og ledelse.

Er optimistisk

Lisa Skalts oplyser, at hun ikke har haft kontakt til den tidligere ejer - nordmanden Trygve Natvig, der var med til at grundlægge Havnebakken A/S i 1997 med det formål at lave højskole- og kursusaktivitet.

Der er dog fin interesse for hotellet og de øvrige bygninger på Læsø, fortæller hun.

- Der har været en del henvendelser. Det har været forespørgsler - selvfølgelig på et meget begyndende grundlag - men jeg er optimistisk, siger Lisa Skalts og slår fast, at hun ikke står i vejen for, at der kommer en hurtig løsning på sagen.

- Vi vil selvfølgelig forsøge at tage højde for de specielle forhold på Læsø. Derfor kommer vi også til at arbejde hurtigt, så sagen forhåbentlig er på plads i god tid inden turistsæsonen, tilføjer hun.

Ifølge regnskabet for 2021 var der i gennemsnit 27 fuldtidsansatte hos Havnebakken A/S.