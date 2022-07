Sandies butik blev anmeldt: - Det er væmmeligt at vide, at en vil mig det ondt

NORDJYLLAND:Sommeren har ramt os, og der er travlt i områderne, hvor turisterne er. Det gælder også på Læsø, hvor Sandie Grandt Nielsen og hendes familie har åbnet Kaffe By Laesoe - og hvor både turister og fastboende er at finde blandt kunderne.

Det første besøg af Fødevarestyrelsen havde butikken til gode indtil torsdag ved 11-tiden, hvor flere biler fra styrelsen pludselig kørte op foran stedet.

Det allerførste besøg skulle have været et, hvor Sandie stille og roligt sammen med styrelsen kunne gennemgå stedet, få råd og vejledning - og i øvrigt få den første bedømmelse af det nye sted, hun og hendes mand Benjamin har drømt om at få.

Men det første besøg blev ikke planlagt. Det kom nemlig til at ske på baggrund af en anonym henvendelse. Og det var en oplevelse, der gjorde Sandie meget ked af det.

Kontrollen skete på baggrund af en henvendelse. Privatfoto

En ydmygende oplevelse

Besøget af Fødevarestyrelsen skete ved 11-tiden - og det var, mens der var meget travlt. Alle bordene var fyldt op, og der var drøn på udskænkningen af kaffe.

- Der var så et par kunder, som sagde, at de håbede, jeg kunne nå at lave deres kaffe, inden Fødevarestyrelsen kom. Jeg tænkte, at det bare var for sjov. Men pludselig stod de i butikken, fortæller Sandie, som var alene på arbejde.

Det er ydmygende at stå i butikken med en masse kunder og at skulle forholde sig til, at nogen har anmeldt en. Sandie Grandt Nielsen, Kaffe by Laesoe

Medarbejderne fra Fødevarestyrelsen fortalte hende, at de var der på baggrund af en anmeldelse.

- Det skulle de naturligvis følge op på. De var søde og sagde, at jeg selvfølgelig skulle betjene kunderne. Så vi tog det lidt hen ad vejen, men det var svært, for jeg var rystet, siger Sandie, der på det tidspunkt havde besøg af cirka 20 kunder.

Alene i butikken måtte Sandie tage sig af både Fødevarestyrelsen og kunderne.

- Først blev jeg rigtigt forskrækket. Det er ydmygende at stå i butikken med en masse kunder og at skulle forholde sig til, at nogen har anmeldt en. Jeg stod og betjente kunder samtidig med, at dem fra Fødevarestyrelsen gik lidt rundt. Til sidst måtte jeg lukke i en halv times tid, for jeg kunne ikke rigtigt samle mig om at lave kaffe.

- Og så blev jeg faktisk rigtigt ked af det. Jeg var rystet. Det var rigtigt væmmeligt, siger hun.

Godt kendskab til hygiejne

Medarbejderne fra Fødevarestyrelsen viste Sandie anmeldelsen - og alle klagepunkterne blev gennemgået.

- Der stod, at jeg ikke har nogle forudsætninger for at drive sådan en virksomhed, siger Sandie, som indtil for ganske nylig har arbejdet som sygeplejerske - og har et ret godt kendskab til hygiejne.

- Der stod også, at jeg ikke har et køkken, så jeg står hjemme og laver mad. De var så ude at kigge på vores køkken i butikken og kunne se, at jeg har alt det, der skal bruges, og har det indrettet, så det lever op til de krav, der er. Så der var heller ikke noget, forklarer Sandie.

I anmeldelsen stod desuden, at alt er kaos hos Kaffe By Laesoe, at det er en alt for lille butik, at der sker for meget, for der er både smykker, keramik og salg af kaffe.

- Men butikken er indrettet, som den skal være, forklarer Sandie.

Endelig var der i henvendelsen klaget over, at Kaffe By Laesoe hver fredag laver mad over bål.

- Det er Hotel Nygaard, som står for det, og de har også fuldstændig styr på hygiejnen - og det er jo bare mad ud af huset, som de håndterer hos mig, forklarer hun.

Besøget endte med en glad smiley og en rapport med lutter ettaller.

Men oplevelsen sidder i Sandie, som var påvirket af oplevelsen resten af dagen.

Læs mere under billedet.

Fødevarestyrelsens rapport fra Kaffe By Lassoe. Privatfoto

Rart med en glad smiley

Kaffe By Laesoe plejer at lukke ved 22-tiden. Men torsdag valgte Sandie Grandt Nielsen at lukke kl. 18. Oplevelsen over at være blevet anmeldt sad i hende.

- Jeg var rigtigt påvirket af det. Jeg trængte til at komme hjem til Benjamin og ungerne. Vi hyggede os, så nu har jeg det fint, siger hun dagen derpå.

Jeg er da også stolt over, at der ikke var noget at komme efter. Sandie Grandt Nielsen

Ved du, hvem der har anmeldt Kaffe By Laesoe?



- Det er helt klart en, som har en forhåbning om, at Fødevarestyrelsen ville lukke min butik, siger Sandie.

- Selvom det er væmmeligt at vide, at en vil mig det ondt, så er det da også rart at have en glad smiley nu. Jeg har læst meget om, hvordan man skal indrette, og ved meget om hygiejne. Så jeg er da også stolt over, at der ikke var noget at komme efter, tilføjer hun.

Sandie understreger desuden, at medarbejderne fra Fødevarestyrelsen var meget søde og imødekommende og udviste stor forståelse.