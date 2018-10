LAG Himmerland støtter fem projekter

HIMMERLAND: LAG Himmerland har tømt puljen med projektstøtte på sit sidste indstillingsmøde i 2018.

I alt bliver der indstillet fem nye projekter for 824.175 kroner, oplyser LAG-koordinator Anne Odgaard Ritman.

Dermed har LAG Himmerland i år indstillet 13 projekter til støtte for cirka to millioner kroner.

Projekterne skal godkendes i Erhvervsstyrelsen, som giver det endelige tilsagn.

Ideerne er født af frivillige foreninger og lokale erhvervsvirksomheder og -samarbejder i Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Nye boformer i Rebild Øst

De indstillede projekter denne gang er: Markedsføring og nye boformer i Rebild Øst klyngesamarbejdet. Projektet omhandler en markedsføringskampagne og udarbejdelse af koncept for nye boformer i Rebild Øst-området.

Projektet vil promovere og synliggøre området og understøtte klyngens vision om at tiltrække nye tilflyttere - gerne børnefamilier.

Ansøger er Terndrup Borgerforening. Indstillet beløb: 106.437 kr.

Sundhedshus i Nørager

Sundhedshus i Nørager - etape 2. Projektet indeholder en udvidelse af det eksisterende sundhedshus med en mellembygning, der forbinder sundhedshuset med det eksisterende lægehus. Indstillet beløb: 200.000 kr. LAG Himmerland støttede ligeledes etape 1 i Sundhedshuset i Nørager.

Natur på golfbane

Mere natur på Hobro Golfbane mv. Golfklub-arealerne åbnes for offentligheden via stier. Ca. 12-13 hektar jord ønskes lavet til naturområde til glæde for biodiversiteten, klubbens medlemmer, gæster - alle der færdes i området. Indstillet beløb: 198.128 kr.

Motor på Svanen

Opgradering af motoren på Svanen. Projektet omfatter en opgradering af motoren på Svanen, så der sikres en mere stabil drift og mulighed for at udvikle flere tilbud til turister og borgere i fjordlandet. Indstillet beløb: 144.384 kr.

Multifunktionelt aktivitetshus

Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård søger om støtte til projekt "Fra klubhus og forsamlingshus til multifunktionelt aktivitetshus og aktivitetsområde".

Et nyt bæredygtigt aktivitetssted er på vej i Handest, som vil være inspirerende og forskønnende i landsbyen.

Dette projekt er finansieret Grøn Ordning og ikke en del af LAG-projektet.

LAG-projektet omhandler etablering af solcelleanlæg, inventar og udendørs aktivitetsplads. Indstillet beløb: 175.225 kr.

Næste frist i april 2019

Næste frist til at søge LAG Himmerlands projektmidler er april 2019.

Endelig dato følger snarest lover LAG-koordinator Anne Odgaard Ritman.

Hun tager gerne imod henvendelser fra initiativtagere, som ønsker at få vurderet deres projekters mulighed for at opnå støtte.