Når tandlæger hiver boremaskinen frem, kunne det i mange tilfælde være undgået. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet.Projektet har undersøgt effekten af at behandle huller i tænderne hos børn og unge med en lakering, en såkaldt Seal-behandling, i stedet for boringer.Studiet har fulgt over 500 børn og unge, der stod til at få en boring. To tredjedele af dem fik i stedet behandling med lak.- Syv år efter den første behandling er over halvdelen af de Seal-behandlede kariesangreb stadig ikke blevet fyldt.- Lakering beskytter tandoverfladen mod yderligere bakteriel syrepåvirkning og forhindrer dermed hullet i at blive større, skriver de to forskere bag studiet, lektor Vibeke Qvist og ph.d. Azam Bakhshandeh.Ifølge studiet bliver der boret og fyldt over 50.000 tænder om året i Danmark.Resultatet bringer glæde i Tandlægeforeningen. Foreningen håber, at den nye viden hurtigt kan blive omsat til handling hos de danske tandlæger.- Vi er utroligt glade for dette studie, og jeg tror, det vil vække opsigt ikke bare i Danmark, men også internationalt, siger Freddie Sloth-Lisbjerg, formand for Tandlægeforeningen.Han påpeger, at det nu er videnskabeligt bevist, at den type behandling virker, så man nu kan gå til Sundhedsstyrelsen og få den godkendt og støttet.- Det har mange fordele at lave en Seal-behandling. Så jeg er sikker på, at tandlægerne meget hurtigt vil tage den nye behandling til sig, siger Freddie Sloth-Lisbjerg.Ifølge Tandlægeforeningen er antallet af boringer og fyldninger faldet markant de seneste mange år.- Flour-tandpasta har gjort en stor forskel, og så er vi løbende blevet klogere på, hvornår det er nødvendigt at bore. Det bliver vi heldigvis stadigvæk, som vi også ser med dette nye studie, siger Freddie Sloth-Lisbjerg./ritzau/