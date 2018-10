Ny forlystelsespark i Jylland: Bliver på størrelse med Fårup Sommerland

BILLUND: I 2022 kommer der endnu en grund til at slå vejen forbi Billund.

En ny forlystelsespark på 300.000 kvadratmeter er nemlig på vej i byen, der også huser Legoland og Lalandia.

Det skriver Finans.

Til sammenligning strækker Fårup Sommerland sig over 312.000 kvadratmeter.

Birgitte Gram, der er en af direktørerne i selskabet bag, Gram & Jeppesen Group, siger ifølge mediet, at parken kommer til at få forlystelser, som "ikke før er set i Europa".

Den kommer også til at bestå af et større hotel og et parkeringsanlæg.

- Det er et stort hotel, der skal bygges mellem 15 og 18 etager og en totalhøjde på 53 meter, med ca. 915 værelser og eksklusiv restaurant på øverste etage af hotellet, familievenligt indrettet og med et all-inclusive koncept, som det kendes fra charterrejser til Sydeuropa, siger Birgitte Gram ifølge Finans.

Det nye forlystelsespark opføres i samarbejde med internationale og nationale investorer og kapitalfonde.

Billund Kommune har været inde over projektet, som er tegnet af Creo Arkitekter.

/ritzau/