LAN Party og ishockey på højt niveau

ISHOCKEY: Torsdag aften imponerede Aalborg Pirates ved at hente et point i udekampen mod ZSC Zürich Lions, da mesterholdet tabte efter sudden death overtid med 6-5 til de ni-dobbelte schweiziske mestre.

Fredagen bød på en noget anderledes og alligevel velkendt oplevelse, da holdet blev forsinket på vejen fra Zürich til Wien på grund af den tunge fredagstrafik. Derfor måtte holdet opgive at komme på is som opvarmning til lørdagens udekamp mod Vienna Capitals, der tabte 4-1 i premieren til svenske Frölunda.

- Men spillerne er jo vant til det fra den hjemlige liga, hvor der også hurtigt går 10-12 timer med transport på en dag, hvor man møder et af de sjællandske hold. Og de hygger sig med hinanden, lyder det fra direktør Thomas Bjuring.

- Vi har masser af plads i den her dobbeltdækkerbus, så de har dobbeltsæde hver. Og der er nærmest linet op til et LAN-party ovenpå med computere og playstations. De spiller brætspil og hviler. Så det er egentlig en god tur, selvom det tager lang tid med al den trafik, siger han.

Torsdag imponerede holdet gevaldigt ved at tage point mod Zürich Lions - et mandskab, der har et spillerbudget, der er cirka 20 gange større end piraternes.

- Vi har allerede været meget imponeret af forholdene omkring turneringen. I Zürich blev vi passet og plejet, så det halve næsten kunne være nok, og det gør selvfølgelig, at forventningerne er store, når det kommer til Østrig også. Og det er de resultatmæssige forventninger også efter den første kamp. Vi har vist, at vi kan være med. Men man frygter selvfølgelig også, at det kan blive hverdag igen, siger Thomas Bjuring.