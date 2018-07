Landboungdom til Kåstrup Å Cup 2018

KÅSTRUP: Tørkesommeren gav ikke de bedste betingelser for Kåstrup Å Cup - den fjerde i rækken af Thy Landbo-Ungdoms (LU) sommerarrangement. Til gengæld var der rekordtilmelding, idet der var 28 gummibåde til start, hvoraf én dog måtte udgå på grund af utæthed, da den kom i vandet:

- Vi har også i Thy LU oplevet en god fremgang. Vi har nu over 120 medlemmer, og det er i hvert fald 20 flere end i fjor, lød det fra bestyrelsesmedlem Boe Eriksen, Nors, som stod for arrangementet lørdag eftermiddag og aften.

Han havde stort set opkøbt hele Fætter BR’s lager af oppustelige gummibåde til årets arrangement på grund af den store tilmelding.

En tør konstatering

Startstedet var lige oven for broen på Ballerumvej og lige ved indkørslen til Gl. Nedergård, som er hans fødehjem, og som han nu er medejer af:

- Der er godt nok ikke meget vand, var den tørre (sic!) konstatering, de fleste af de fremmødte først kom med, da de kiggede ned i Kåstrup Å for at syne forholdene.

Og Boe Eriksen tilføjede:

- Der er heller ikke meget strøm, altså lige bortset fra her lige før broen. Men det skyldes kun, at kommunen har hældt et læs grus i, så fiskene kunne få noget at gyde i. Længere nede er der ikke megen strøm.

Måtte padle sig frem

Og ideen var netop at sejle eller faktisk i udgangspunktet flyde ned ad åen mod udløbet i Limfjorden ved Arup, dog kun de første omkring fire kilometer til Bromølle, hvor der også er en vejbro over åen.

Men allerede fra afgang måtte de fleste have gang i padleriet for overhovedet at komme i gang.

Der er ikke tale om nogen konkurrence - kun en hyggelig dag med lidt udendørs fysisk aktivitet før den store sommerfest, som blev holdt på en ejendom i Ballerum.

I flere af bådene var der to deltagere - i alt i flokken fire unge kvinder.

De fleste medlemmer i Thy LU er unge landmænd m/k, oplyste Boe Eriksen.

En anden hovedaktivitet for Thy LU er det årlige traktortræk på Vestre Dyrskueplads i Thisted, som i år blev afviklet 2. juni.