Landbruget forventer største underskud siden finanskrisen

Sommertørke og lave svinepriser har sendt dansk landbrug i knæ.

Det skriver finans.dk på baggrund af beregninger fra landbrugets eget videnscenter, Seges, som forventer det største underskud siden finanskrisen i slutningen af 00'erne.

- Vi estimerer, at landmændene i år får et samlet underskud på syv til otte milliarder kroner. Der er tale om det næststørste tilbageslag for erhvervet i nyere tid, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges, til finans.dk.

Årsagen til det store underskud er, at sommervarmen og tørken har spoleret høsten, og at svinepriserne er dykket betydeligt.

- Den gennemsnitlige svineproducent har nu udsigt til et underskud på 1,65 millioner kroner i år. Sådan et underskud svarer til omkring fem årslønninger for landmanden, siger Kaiser.

Ifølge Seges' vurdering står tørken for tab for cirka seks milliarder kroner alene.

/ritzau/