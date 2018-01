Landbruget på vej mod ny krise

HELE LANDET: Indtjeningsfesten i dansk landbrug er ved at være forbi, skriver Finans.

Priserne på vigtige landbrugsvarer som svinekød, smågrise og smør styrtdykker, og flere økonomer vurderer, at erhvervet er på vej ind i en ny lavkonjunktur.

- Efter et par år med høje priser på landbrugsvarer er de gode konjunkturer ved at være forbi. Svineproducenterne er allerede nu på vej ind i en ny lavkonjunktur, og mælkeproducenterne vil følge efter i løbet af 2018, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Landbrugets Rådgivningscenter, Seges, til Finans.

Prisen på landbrugsvarer falder, fordi landmænd i hele verden har øget produktionen. Det er sket efter en periode præget af en relativt god indtjening.

For de danske landmænd er det et alvorligt tilbageslag, at højkonjunkturen allerede klinger af.

Sektoren har siden 2008 været igennem en hård krise, som har udløst et kæmpe underskud. Først i løbet af 2016 begyndte landmændenes indtjening for alvor at stige.

- Det ser desværre ud til, at festen allerede er ved at være forbi. Den har været kort, og det er selvfølgelig barskt set i lyset af den lange krise, der gik forud.

- For svineproducenterne er højkonjunkturen formentlig allerede slut. Mælkeproducenterne har også passeret toppen, men kan forhåbentlig klare sig igennem 2018 med en svagt faldende indtjening, inden nedturen må forventes at accelerere i 2019, vurderer chefanalytiker Hans Fink, AgroMarkets, over for Finans.

Prisen på smågrise er på få måneder faldet 30-40 procent, mens svinekødsnoteringen er faldet 22 procent.

På grund af de høje priser i begyndelsen af året vil de fleste svineproducenter få solide overskud i 2017.

Aktuelt er priserne dog faldet til niveauer, der på daglig basis resulterer i underskud hos den gennemsnitlige svineproducent.

