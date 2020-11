Landbruget slår bak: Vil ikke hjælpe med at aflive raske mink

HERNING:- Vi vil ikke finde os i mere, lyder meldingen fra landbrugets viceformand, Thor Gunnar Kofoed, i beretningen på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde onsdag om samarbejdet med myndighederne om aflivning af mink.

- Minkbranchen har rakt en hånd ud og samarbejdet fra dag ét. Branchen har udvist et sjældent set samfundssind. Nu er det nok. Nu lukker vi døren, lyder det fra viceformanden til de coronadecimerede fremmødte i Herning.

- Hverken vi eller pelsdyravlerne vil hjælpe med at aflive raske dyr. Det er uetisk. Og ingen offentlige myndigheder er velkomne på vores bedrifter uden en negativ coronatest, siger Kofoed fra talerstolen.

Paradoksalt er det ham, der må aflægge beretningen, fordi Landbrug & Fødevarers afgående formand - og minkavler - Martin Merrild både personligt og hans besætning er ramt af corona.

Thor G. Kofoed kritiserer især, at der stadig ikke er en plan fra regeringens side for, hvordan minkproducenterne sikrer fremtiden for branchen.

- Slår vi de raske avlsdyr ned, så er der intet at bygge videre på, lyder det.

Samtidig er der efter flere dages møder mellem myndighederne og avlere fortsat uenighed om, hvad der skal ske med de nødslagtede minks skind.

Avlerne vil gerne kunne sælge skind fra ikkesmittede farme på auktion. Men det har myndighederne hidtil ikke villet tillade ifølge John Papsø, der er næstformand i Kopenhagen Fur.

Samtidig skulle et forslag tirsdag, indtil Christiansborg blev coronaramt, have været til afstemning i Folketingssalen.

Her lagde et flertal - bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Alternativet og Det Radikale Venstre - op til, at der ikke startes nye kuld af mink efter den igangværende pelsningssæson, hvis myndighederne vurderer, at der er en uacceptabel smitterisiko forbundet hermed.

Det ser minkavlerne som en stor trussel, da der ikke er klarhed over, hvordan den uacceptable smitterisiko defineres.

Ifølge landbruget føler minkbranchen sig mistænkeliggjort.

- Det er ganske enkelt uanstændigt, hvordan dele af Christiansborg i øjeblikket behandler de ramte familier. I stedet for at hjælpe en branche, der bidrager med så mange eksportkroner og arbejdspladser i landdistrikterne, siger han.

