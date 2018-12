Landbrugselev blev snydt: Fik efterbetalt stort beløb

GJØL: Manglende betaling af løn og kørepenge samt uberettiget tilbageholdelse af løn.

Det blev den nordjyske landbrugselev Annie Jensen udsat for af sin tidligere arbejdsgiver.

Fagforeningen Krifa var indstillet på, at arbejdsgiveren blot skulle betale 4.732 kroner til eleven i manglende betaling for kørsel. Men hun var utilfreds med den løsning på sagen og kontaktede i stedet fagforeningen 3F Midtvendsyssel, hvor hun blev medlem.

Efterfølgende har 3F nu skaffet eleven i alt 43.500 kroner efter et forlig med arbejdsgiveren. Eller næsten 10 gange så meget, som Krifa havde stillet hende i udsigt. Det skriver Fagbladet 3F.

- Jeg er tilfreds med det beløb, som 3F har skaffet mig. Men Krifa er virkelig en skod-fagforening, hvor jeg ikke fik den hjælp, som jeg betalte for. Til at begynde med lovede Krifa guld og grønne skove, men de endte med at ville spise mig af med et meget lille beløb fra landmanden. Krifa lyttede slet ikke til mig. Jeg er ekstremt skuffet, siger 28-årige Annie Jensen.

Tilbageholdt løn og ydelser

Hun var oprindeligt landbrugsmedhjælper hos landmand Claus Rom, der driver en svineproduktion vest for Aalborg. Men i efteråret 2017 besluttede hun sig for at tage en landbrugsuddannelse - og aftalte med landmanden, at hun skulle være elev hos ham.

Men landmanden tilbageholdt 24.000 kroner af elevens løn i løbet af de tre første måneder. Desuden ville arbejdsgiveren ikke betale kørselsgodtgørelse eller løn for overarbejde, som Annie Jensen havde udført for ham som medhjælper på gården.

- Jeg har ydet, hvad jeg kunne, og har virkelig arbejdet hårdt og i rigtig mange timer for ham. Jeg fik stress af arbejdet. Han har ikke behandlet mig ordentligt, siger Annie Jensen.

Ingen kommentarer fra landmanden

Landmand Claus Rom oplyser til Fagbladet 3F, at han ikke har nogen kommentarer til sagen.

Efter at Annie Jensen meldte sig ind hos 3F Midtvendsyssel, rejste 3F-afdelingen en sag mod landmand Claus Rom.

- Arbejdsgiveren begik nogle klare fejl over for eleven, som han nu glædeligvis har rettet op på. Sagen var lige til højrebenet og nem at løse, siger Gert Houmark, faglig medarbejder hos 3F Midtvendsyssel.

Han pointerer, at 3F havde samme materiale i sagen som Krifa.

Formand hos Krifa Søren Fibiger Olesen forklarer, at når Krifa kun stillede krav om, at landmanden skulle betale godt 4.700 kroner for kørsel, skyldes det, at Annie Jensen ikke fremskaffede dokumentation for andet.

Hvad siger du til den hårde kritik fra jeres tidligere kunde, Annie Jensen?

- Det har jeg ingen kommentarer til. Det er hendes oplevelse, siger Søren Fibiger Olesen.